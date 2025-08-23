Где смотреть онлайн матч 1/32 финала Кубка Украины Черноморец – Заря
23 августа в 13:00 пройдет матч 1/32 финала Кубка Украины
23 августа в 13:00 пройдет поединок 1/32 финала Кубка Украины.
Одесский «Черноморец» и луганская «Заря» определят, кто выйдет в следующий раунд.
Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец».
Черноморец в прошлом сезоне занял последнее место в УПЛ и выбыл в Первую лигу.
Луганская Заря в сезоне 2024/25 заняла 7-е место. а в новом сезоне имеет 4 очка после 3 матчей.
Где смотреть онлайн Кубок Украины Черноморец – Заря
Видеотрансляция проводится на YouTube-канаде УПЛ-ТВ
