23 августа в 13:00 пройдет поединок 1/32 финала Кубка Украины.

Одесский «Черноморец» и луганская «Заря» определят, кто выйдет в следующий раунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец».

Черноморец в прошлом сезоне занял последнее место в УПЛ и выбыл в Первую лигу.

Луганская Заря в сезоне 2024/25 заняла 7-е место. а в новом сезоне имеет 4 очка после 3 матчей.

Где смотреть онлайн Кубок Украины Черноморец – Заря

Видеотрансляция проводится на YouTube-канаде УПЛ-ТВ