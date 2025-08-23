Гарри Кейн вышел на 6-е место по количеству хет-триков в XXI веке
Кто занимает пять первых мест?
В матче первого тура немецкой Бундеслиги Бавария победила РБ Лейпциг со счетом 6:0.
Хет-триком в составе хозяев отличился Гарри Кейн.
Английский форвард вышел на 6-е место по количеству осуществленных хет-триков в XXI веке.
Игроки с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке
- 66 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 59 – Лионель Месси (Аргентина)
- 42 – Али Ашфак (Мальдивы)
- 35 – Роберт Левандовски (Польша)
- 32 – Луис Суарес (Уругвай)
- 27 – Гарри Кейн (Англия)
- 27 – Али Мабхут (ОАЭ)
- 26 – Вячеслав Заховайко (Эстония)
- 25 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 24 – Ллойд Уильямс (Уэльс)
