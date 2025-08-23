Гарри Кейн вышел на 6-е место по количеству хет-триков в XXI веке

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
Кто занимает пять первых мест?

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче первого тура немецкой Бундеслиги Бавария победила РБ Лейпциг со счетом 6:0.

Хет-триком в составе хозяев отличился Гарри Кейн.

Английский форвард вышел на 6-е место по количеству осуществленных хет-триков в XXI веке.

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в XXI веке

  • 66 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 59 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 42 – Али Ашфак (Мальдивы)
  • 35 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 32 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 27 – Гарри Кейн (Англия)
  • 27 – Али Мабхут (ОАЭ)
  • 26 – Вячеслав Заховайко (Эстония)
  • 25 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 24 – Ллойд Уильямс (Уэльс)
По теме:
Кейн занимает 7 место среди всех бомбардиров-легионеров в истории Баварии
Чудесная вечеринка на Альянц-Арене. Реакция Компани и игроков Баварии
Гарри Кейн сделал в Бундеслиге столько же хет-триков, сколько и в АПЛ
Гарри Кейн Бавария хет-трик статистика рейтинг Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Луис Суарес Эрлинг Холанд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
