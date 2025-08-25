Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выгнал с недавней тренировки команды легенду «бело-синих» вингера Андрея Ярмоленко.

Отмечается, что Ярмоленко молча покинул тренировку, не споря с тренером, хотя в его сторону раздавались оскорбления. Однако Андрей не покинул клубную базу и продолжил заниматься индивидуально, уступив тренеру.

Сообщается, что легенды после этого обрели взаимопонимание. Ярмоленко вышел с капитанской повязкой на матч с «Маккаби».

Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко и матч против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).