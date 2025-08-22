Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 00:55
Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби

Киевляне проиграли первый матч 1:3

22 августа 2025, 00:55
Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко и матчи против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

«Удаление? Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак — и затем фол, который судьи трактуют как красную карточку.

Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве...», — рассказал Шовковский.

Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 1
Iigor6583
Пане Шовковський, Фіорентина з Поліссям також цілий тайм грала в меншості. Як говориться той хто повзає, літати не може (невміє).
Ответить
+1
