Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко и матчи против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

«Удаление? Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак — и затем фол, который судьи трактуют как красную карточку.

Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве...», — рассказал Шовковский.