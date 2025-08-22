Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»

Наставник Шахтера Арда Туран в интервью клубному каналу оценил ничью 1:1 в матче квалификации Лиги конференций против Серветта.

Тренера раздражают некоторыми тактические моменты, но он уверен в успехе.

«В таких матчах нужно хорошо стартовать и использовать фактор домашнего стадиона. К сожалению, в простой ситуации отдали им угловой и пропустили. Была небольшая паника, но далее мы исправились, а второй тайм получился хорошим, я доволен тем, как тактически сыграла команда».

«Однако потеряли много времени, когда стояли в обороне, были у себя в штрафной. Защитники иногда начинают переходить на длинные передачи, меня это раздражает, но будем над этим работать».

«Есть второй матч, и я надеюсь, что мы пройдем дальше. У нас нет в этом сомнений. Я доволен общей картиной, однако остаются детали, над которыми нужно работать», – сказал Туран.