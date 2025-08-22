Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Тренер уверен, что команда выйдет в группу Лиги конференций
Наставник Шахтера Арда Туран в интервью клубному каналу оценил ничью 1:1 в матче квалификации Лиги конференций против Серветта.
Тренера раздражают некоторыми тактические моменты, но он уверен в успехе.
«В таких матчах нужно хорошо стартовать и использовать фактор домашнего стадиона. К сожалению, в простой ситуации отдали им угловой и пропустили. Была небольшая паника, но далее мы исправились, а второй тайм получился хорошим, я доволен тем, как тактически сыграла команда».
«Однако потеряли много времени, когда стояли в обороне, были у себя в штрафной. Защитники иногда начинают переходить на длинные передачи, меня это раздражает, но будем над этим работать».
«Есть второй матч, и я надеюсь, что мы пройдем дальше. У нас нет в этом сомнений. Я доволен общей картиной, однако остаются детали, над которыми нужно работать», – сказал Туран.
🎙«У штрафному майданчику треба бути гострішими»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 22, 2025
🧡 Коментар Арди Турана після матчу Ліги конференцій із «Серветтом».#Shakhtar | #UECL #ШахтарСерветт pic.twitter.com/tj7JGAWwGq
