Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МИЛЕВСКИЙ: «Вы серьезно? Так Ярмоленко поздравили, стыдно»
25 августа 2025, 21:35 |
Артем – о последнем поражении от «Маккаби»

Instagram. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский оценил матч киевлян против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

«Не знаю, мне трудно сказать, что происходит с командой. Я не в клубе, не капитан команды, я не Ярмоленко, не Буяльский. Сегодняшняя игра Динамо не нравится многим болельщикам. Возникает много вопросов к игре. Не хочу говорить ничего плохого и хорошего, а просто пытаюсь разобраться, как обычный болельщик Динамо со стороны.

Я не знаю, что у ребят в голове. Они мальтийцев побеждают, и такое впечатление, что праздник большой создали, все выходят «ха-ха-ха, хи-хи-хи». А что потом? Смотришь и думаешь: зачем вообще играть в еврокубках? Играйте тогда в чемпионате Украины.

Ярмола отыграл 400 игр за Динамо, а ребята его «поздравили» 1:3 против Маккаби. Стыдно», – отметил Милевский.

По теме:
Атлет Киев – Чернигов – 0:1. С фейлом голкипера. Видео голов и обзор
Николай ПАВЛОВ: Почему я не попал в Динамо? Все банально»
АЕК Ларнака – Бранн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
