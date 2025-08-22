Виктория – Ворскла. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени
22 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Виктория» Сумы и «Ворскла» Полтава.
Матч состоится на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Начало игры в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Максим Скрипник из Киевской области.
Перед началом поединка оба наставника назвали стартовые составы команд на игру.
Стали известны стартовые составы на матч Виктория – Ворскла:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший полузащитник «Динамо» разнес «бело-синих» за игру против израильской команды в Лиге Европы
Киевлянам будет очень непросто отыграться