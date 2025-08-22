Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктория – Ворскла. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 12:41 |
200
0

Виктория – Ворскла. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени

ФК Ворскла

22 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Виктория» Сумы и «Ворскла» Полтава.

Матч состоится на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Начало игры в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Максим Скрипник из Киевской области.

Перед началом поединка оба наставника назвали стартовые составы команд на игру.

Стали известны стартовые составы на матч Виктория – Ворскла:

Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Ворскла Полтава стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
