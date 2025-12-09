Легенда Ливерпуля разнес Салаха за его поведение и заявления о клубе

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал нападающего «мерсисайдцев» Мохамеда Салаха за его недавние высказывания о клубе.

Сегодня стало известно, что египетский вингер не попал в заявку команды на матч против «Интера» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ранее Салах выражал недовольство отношением к себе после того, как трижды подряд остался вне стартового состава.

«По-моему, это позор. Некоторые называют его реакцию всплеском эмоций, но я так не считаю. Если Салах останавливается в микст-зоне – а за восемь лет он сделал это всего несколько раз – значит, он и его агент заранее продумали шаг, чтобы нанести клубу максимальный урон и усилить свои позиции.

Он поступил так и год назад, и тогда я тоже его критиковал. Он сыграл на чувствах болельщиков «Ливерпуля». Команда шла первой в лиге, он забил победный мяч «Саутгемптону» – идеальный момент, чтобы надавить на руководство, чтобы до конца сезона вокруг звучали требования «дайте Мо его деньги».

И сейчас он выбрал именно этот уик-энд, выжидая неудачный результат. Команда пропустила в концовке, игроки, фанаты и тренер были подавлены. И именно тогда он решил выступить против тренера Арне Слота, возможно, рассчитывая подтолкнуть ситуацию к его увольнению. Так я это вижу.

Фраза, которая особенно привлекла мое внимание, – «меня бросают под автобус». Хотя за последние двенадцать месяцев он сам дважды пытался поставить клуб в такое положение», – отметил Каррагер в эфире Sky Sports.