Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Ливерпуля разнес Салаха за его поведение и заявления о клубе
Англия
09 декабря 2025, 01:17 |
134
0

Легенда Ливерпуля разнес Салаха за его поведение и заявления о клубе

Каррагер был категоричен

09 декабря 2025, 01:17 |
134
0
Легенда Ливерпуля разнес Салаха за его поведение и заявления о клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал нападающего «мерсисайдцев» Мохамеда Салаха за его недавние высказывания о клубе.

Сегодня стало известно, что египетский вингер не попал в заявку команды на матч против «Интера» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ранее Салах выражал недовольство отношением к себе после того, как трижды подряд остался вне стартового состава.

«По-моему, это позор. Некоторые называют его реакцию всплеском эмоций, но я так не считаю. Если Салах останавливается в микст-зоне – а за восемь лет он сделал это всего несколько раз – значит, он и его агент заранее продумали шаг, чтобы нанести клубу максимальный урон и усилить свои позиции.

Он поступил так и год назад, и тогда я тоже его критиковал. Он сыграл на чувствах болельщиков «Ливерпуля». Команда шла первой в лиге, он забил победный мяч «Саутгемптону» – идеальный момент, чтобы надавить на руководство, чтобы до конца сезона вокруг звучали требования «дайте Мо его деньги».

И сейчас он выбрал именно этот уик-энд, выжидая неудачный результат. Команда пропустила в концовке, игроки, фанаты и тренер были подавлены. И именно тогда он решил выступить против тренера Арне Слота, возможно, рассчитывая подтолкнуть ситуацию к его увольнению. Так я это вижу.

Фраза, которая особенно привлекла мое внимание, – «меня бросают под автобус». Хотя за последние двенадцать месяцев он сам дважды пытался поставить клуб в такое положение», – отметил Каррагер в эфире Sky Sports.

По теме:
В Реале видят двух экс-игроков клуба фаворитами на замену Алонсо
Дьяволы загнали волков. Ман Юнайтед разгромил Вулвз и вошел в топ-6 АПЛ
Серьезная сумма. Ливерпуль нашел идеальную замену Салаху
Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига Лига чемпионов Арне Слот Джейми Каррагер Интер - Ливерпуль
Михаил Олексиенко Источник: The Telegraph
