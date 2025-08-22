Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Главный тренер любительской команды: «Металлист почти без слабых мест»
Кубок Украины
22 августа 2025, 12:29 |
85
0

Главный тренер «Маяка» Александр Жданюк хочет переиграть именитого соперника

ФК Маяк. Александр Жданюк

Главный тренер любительского клуба «Маяк» Сарны Александр Жданюк прокомментировал предстоящий матч с «Металлистом» в 1/32 финала Кубка Украины.

«В преддверии матча команда провела тренировку. Мы просмотрели несколько игр соперника, разобрали их тактику и проанализировали свои ошибки, допущенные в поединке с «Кормилом».

«Металлист» выступает в профессиональной лиге, тогда как мы представляем любительский футбол. Для нас это очень серьезный конкурент, практически без слабых мест. В то же время, мы акцентировали внимание игроков на отдельных моментах, чтобы качественно противодействовать быстрым атакам харьковчан. В подготовке делали ставку, прежде всего, на наши сильные стороны и на то, что мы можем показать на поле.

Самое важное для нас – при собственных болельщиках продемонстрировать содержательный футбол с максимальной самоотдачей и желанием побеждать.

Вся команда еще вчера прибыла в Сарны. Сегодня наше расписание таково: завтрак, в 11:00 – сбор на стадионе, далее теоретическое занятие, а уже в 13:00 – полная концентрация на игре.

Мы рассчитываем на поддержку болельщиков, ведь она может стать нашим дополнительным козырем. Недаром говорят, что дома даже стены помогают – я верю, что так и будет. Приглашаю всех на стадион! Нам действительно нужна поддержка.

Сарны заслуживают таких матчей, и мы хотим, чтобы их было больше. Но особенная ценность именно этой игры в том, что это первый матч "Маяка" в Кубке Украины в истории клуба», – прокомментировал Жданюк.

Маяк Сарны Металлист Харьков Кубок Украины по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
