Кубок Украины. Маяк – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Маяк» Сарны и «Металлист» Харьков.

Матч состоится на стадионе "Мрия" в Сарнах. Начало игры в 13:00 по Киеву.

ФК «Сарны» – финалист любительского Кубка Украины, а «Металлист – представитель Первой лиги.

Главным арбитром матча будет Степан Лапко

Маяк – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция