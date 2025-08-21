Кубок Украины. Маяк – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
21 августа 2025, 23:43 |
Матч начнется 22 августа в 13:00 по Киеву

22 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Маяк» Сарны и «Металлист» Харьков.

Матч состоится на стадионе "Мрия" в Сарнах. Начало игры в 13:00 по Киеву.

ФК «Сарны» – финалист любительского Кубка Украины, а «Металлист – представитель Первой лиги.

Главным арбитром матча будет Степан Лапко

Маяк Сарны Металлист Харьков Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
