В пятницу, 22 августа состоится игра 1/32 финала Кубка Украины между «Маяком Сарны» и харьковским «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Маяк Сарны

Победитель кубка и лиги Ровенской области в 2024 году выступает в первой группе любительского чемпионата Украины. Также в прошлом сезоне «Маяк» дошел до финала любительского Кубка Украины, одолев на своем пути «Лесное», «Ольховцы» и «Кормил», но там уступил тишковскому «Агротеху» со счетом 1:0. Однако именно благодаря этому достижению команда стартует на текущих соревнованиях из 1/32 финала.

Металлист Харьков

В прошлом сезоне Первой лиги коллектив выступал в чемпионской группе, где с 31 очком на счету занял 6 место турнирной таблицы, отстав от зоны переходных матчей всего на 4 балла. Текущий розыгрыш чемпионата «Металлист» начал не очень удачно, проиграв «Ингульцу» и «Агробизнесу» в 2-х стартовых турах (еще 1 игра команды была перенесена).

В Кубке Украины сезона 2024/25 клуб вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв «ФК Николаеву».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Металлиста» в выездных играх длится уже 5 поединков. За это время команда трижды сыграла вничью и 2 раза проиграла.

«Металлист» забил 29 голов в прошлом сезоне Первой лиги – 4-й лучший результат.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.