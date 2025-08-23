Джеррард назвал трех игроков, которым Беллингем пока не ровня

Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард выбрал трех лучших полузащитников современного футбола. Стивен выделил двух игроков АПЛ – Родри, Алексиса Макаллистера и Витинью из французского «ПСЖ».

«Три лучших полузащитника в футболе? Это Родри, Алексис Макаллистер и Витинья», – отметил Джеррард.

Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.