Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джеррард назвал трех игроков, которым Беллингем пока не ровня
Англия
23 августа 2025, 01:54 |
134
0

Джеррард назвал трех игроков, которым Беллингем пока не ровня
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард выбрал трех лучших полузащитников современного футбола. Стивен выделил двух игроков АПЛ – Родри, Алексиса Макаллистера и Витинью из французского «ПСЖ».

«Три лучших полузащитника в футболе? Это Родри, Алексис Макаллистер и Витинья», – отметил Джеррард.

Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.

По теме:
Флорентино Перес выбрал трансфер мечты для Реала. Это лучший игрок мира
Кто возьмет награду? Последние 10 лучших игроков АПЛ по версии PFA
Нант – ПСЖ – 0:1. Как дебютировал Забарный. Видео гола и обзор матча
Алексис Макаллистер Стивен Джеррард Витинья (ПСЖ) Родри
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
