«Можно книгу писать». Экс-полузащитник Динамо – об игре защиты «бело-синих»

Вчера, 21 августа, «Динамо» проиграла тель-авивскому «Маккаби» (1:3) в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua экс-полузащитник динамовцев и сборной Украины Артем Яшкин разобрал этот позор, отметив, в частности, очень слабую игру команды в защите.

– Об игре «Динамо» в обороне можно книгу писать, – сказал Яшкин. – Взять того же Караваева, который отдал такой пас сопернику, что некоторые полузащитники своим нападающим не отдадут. А на действия центральных защитников смотришь и плачешь. Игра команды пляшет от обороны. Когда в защите бетон, полузащитники больше сосредоточены на созидании. А если ты все время очкуешь, понимая, что в центре обороны дыра, все работают с оглядкой назад. Тот же Михайленко все время падал пятым защитником.

А Биловар выглядел, как посторонний предмет. Мне неизвестно, за какие заслуги этот футболист попадает в состав, но ошибок с его стороны уйма. Вот, к примеру, два мяча были забиты из его зоны, а прострел, который не закрыл Караваев, Биловар мог перехватывать. Он нигде не успевает.