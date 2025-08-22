Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Можно книгу писать». Экс-полузащитник Динамо – об игре защиты «бело-синих»
22 августа 2025, 13:23 |
Бывший полузащитник «Динамо» Артем Яшкин считает, что в обороне киевлян дыра

ФК Динамо. Кристиан Биловар

Вчера, 21 августа, «Динамо» проиграла тель-авивскому «Маккаби» (1:3) в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua экс-полузащитник динамовцев и сборной Украины Артем Яшкин разобрал этот позор, отметив, в частности, очень слабую игру команды в защите.

– Об игре «Динамо» в обороне можно книгу писать, – сказал Яшкин. – Взять того же Караваева, который отдал такой пас сопернику, что некоторые полузащитники своим нападающим не отдадут. А на действия центральных защитников смотришь и плачешь. Игра команды пляшет от обороны. Когда в защите бетон, полузащитники больше сосредоточены на созидании. А если ты все время очкуешь, понимая, что в центре обороны дыра, все работают с оглядкой назад. Тот же Михайленко все время падал пятым защитником.

А Биловар выглядел, как посторонний предмет. Мне неизвестно, за какие заслуги этот футболист попадает в состав, но ошибок с его стороны уйма. Вот, к примеру, два мяча были забиты из его зоны, а прострел, который не закрыл Караваев, Биловар мог перехватывать. Он нигде не успевает.

Артем Яшкин Динамо Киев Маккаби Тель-Авив Лига Европы Кристиан Биловар Александр Караваев Николай Михайленко
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Перець
Навіщо було продовжувати контракт з нікакущим Караваєвим для мене загадка ще з кінця минулого сезону коли не забив 11 метровий.Біловар це зять він недоторканий буде грати постійно 
Burevestnik
чим оту х..ню звиздіти, то Яшкіну треба написати ту книгу.
Але ніх..  сам не напише - в розвитку у нього заклинило гальма...
на жаль...
