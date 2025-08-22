Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «В ЛК с таким футболом размажут». Реакция болельщиков на поражение Динамо
22 августа 2025, 13:18 | Обновлено 22 августа 2025, 13:19
Чемпион Украины близок к вылету из Лиги Европы

ФК Динамо

Во вторник, 12 августа, киевское «Динамо» провело первый матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского потерпели поражение от «Маккаби» Тель-Авив со счетом 1:3.

Первый мяч «Динамо» пропустило на 12-й минуте. Автором гола стал Дор Перец. В конце первого тайма киевляне отыгрались благодаря голу Назара Волошина.

На 50-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубую игру получил Константин Вивчаренко. После этого в ворота «Динамо» влетели еще два мяча.

Такое поражение вызвало возмущение среди болельщиков. Солидная порция критики досталась и игрокам, и главному тренеру, и руководству клуба.

D.I.M.A.: Тупо больно, во что превратился мой любимый клуб.

Andrei: Какое дно((( просто ужас. Там даже в Лиге конференций делать нечего.

Никита(єнот): Вот до чего приводят «записки» Лобановского и динамовские «сердца», а не грамотная стратегия и работа на трансфером рынке. Динамо Киев, ты позор футбола в Украине.

Oleg Romaniuk: Что со мной не так, почему я это смотрю?(

Serhii Denysenko: Суркис-болл европейский, как всегда, стыдно смотреть.

Олександр Мантик: Забарный вовремя сбежал! А так бы сидел в этом дерьме.

Serhii: ДК можно поздравить с вылетом в ЛК!!!! Позор, стыд и т.д.!!!!! ДК очень плохая команда при жлобе президенту и физкультурнику, не умеющему тренировать.

Bogdan: Объективно вы клоуны. Трансферы начните делать. Систему управления измените. Начните клуб развивать.

Коля Піцул: И в Лиге конференций с таким футболом размажут.

Igor: После таких игр пропадает желание смотреть вообще матчи с участием ДК.

Lev5455
А чому мовчить динамівське серце Лужний.  Де він сам, за кордон подався чи що? Не видно і не чути його в Україні. 
