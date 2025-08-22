Локомотив и Колос играют в 1/32 финала Кубка Украины. Стартовые составы

В пятницу, 22 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. Киевский «Локомотив» встретится с «Колосом».

«Локомотив» выступает во Второй лиге и после трех туров занимает в турнирной таблице группы Б седьмое место. Команда начала с победы на «Диназом» (3:1). Затем «Локомотив» сыграл вничью с «Чайкой» (1:1) и со счетом 0:3 проиграл ФК «Тростянец».

«Колос» после трех матчей идет на четвертом месте турнирной таблицы УПЛ. Команда Руслана Костышина одержала победы над «Кривбассом» (2:1) и «Полесьем» (1:0), а также сыграла вничью 1:1 с «Карпатами».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе им. Банникова. Начало матча в 17:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.