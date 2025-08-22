Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Локомотив и Колос играют в 1/32 финала Кубка Украины. Стартовые составы
Кубок Украины
22 августа 2025, 17:04 | Обновлено 22 августа 2025, 17:29
209
0

Локомотив и Колос играют в 1/32 финала Кубка Украины. Стартовые составы

Поединок пройдет в Киеве на стадионе им. Банникова и начнется в 17:30

22 августа 2025, 17:04 | Обновлено 22 августа 2025, 17:29
209
0
Локомотив и Колос играют в 1/32 финала Кубка Украины. Стартовые составы
ФК Локомотив

В пятницу, 22 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. Киевский «Локомотив» встретится с «Колосом».

«Локомотив» выступает во Второй лиге и после трех туров занимает в турнирной таблице группы Б седьмое место. Команда начала с победы на «Диназом» (3:1). Затем «Локомотив» сыграл вничью с «Чайкой» (1:1) и со счетом 0:3 проиграл ФК «Тростянец».

«Колос» после трех матчей идет на четвертом месте турнирной таблицы УПЛ. Команда Руслана Костышина одержала победы над «Кривбассом» (2:1) и «Полесьем» (1:0), а также сыграла вничью 1:1 с «Карпатами».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе им. Банникова. Начало матча в 17:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

По теме:
Локомотив – Колос. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Виктория – Ворскла – 1:0. Минимальная победа. Видео гола и обзор
Кубок Украины. Карбон – Ингулец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины по футболу стартовые составы Локомотив Киев Колос Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еврокубковое посмешище
Футбол | 22 августа 2025, 11:32 66
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище

Валерий Василенко – о «черном» четверге для украинских команд

Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22 августа 2025, 09:46 13
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо

Футболист и тренер повздорили перед ответной игрой против «Пафоса»

Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Теннис | 21.08.2025, 19:24
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
Футбол | 22.08.2025, 17:11
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Футбол | 22.08.2025, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 14
Другие виды
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 41
Футбол
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем