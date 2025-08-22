Кубок Украины. Стали известны назначения судей на матчи 1/32 финала

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередные встречи.

Определены судейские бригады на матчи 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.

Поединки этой стадии пройдут с 22 до 25 августа.

Система VAR в матчах 1/32 финала применяться не будет.

Кубок Украины. 1/16 финала