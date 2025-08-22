Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кубок Украины. Стали известны назначения судей на матчи 1/32 финала
Кубок Украины
22 августа 2025, 08:31 | Обновлено 22 августа 2025, 08:40
Кубок Украины. Стали известны назначения судей на матчи 1/32 финала

Поединки этой стадии пройдут с 22 по 25 августа

Кубок Украины. Стали известны назначения судей на матчи 1/32 финала
УАФ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередные встречи.

Определены судейские бригады на матчи 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.

Поединки этой стадии пройдут с 22 до 25 августа.

Система VAR в матчах 1/32 финала применяться не будет.

Кубок Украины. 1/16 финала

Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ
