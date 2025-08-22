Кубок Украины22 августа 2025, 08:31 | Обновлено 22 августа 2025, 08:40
182
0
Кубок Украины. Стали известны назначения судей на матчи 1/32 финала
Поединки этой стадии пройдут с 22 по 25 августа
22 августа 2025, 08:31 | Обновлено 22 августа 2025, 08:40
182
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередные встречи.
Определены судейские бригады на матчи 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.
Поединки этой стадии пройдут с 22 до 25 августа.
Система VAR в матчах 1/32 финала применяться не будет.
Кубок Украины. 1/16 финала
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2025, 12:15 1
Кассационный верховный суд отказался удовлетворять жалобу СК «Днепр-1»
Футбол | 22 августа 2025, 09:22 0
Поединок состоится 22 августа в 22:30 по Киеву
Футбол | 22.08.2025, 07:43
Волейбол | 21.08.2025, 17:00
Футбол | 22.08.2025, 05:31
Комментарии 0
Популярные новости
21.08.2025, 15:57 4
21.08.2025, 08:17 21
20.08.2025, 22:37 13
20.08.2025, 19:59 29
21.08.2025, 08:07 10
21.08.2025, 07:48 2
20.08.2025, 13:41 15
21.08.2025, 19:24 6