Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
19 августа 2025, 21:23 | Обновлено 19 августа 2025, 22:37
1

Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26

Матчи этого раунда пройдут с 22 по 25 августа

Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26
УАФ

Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.

28 поединков этого раунда состоятся с 22 по 25 августа.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 56 клубов: 12 команд УПЛ, 16 команд первой лиги, 15 команд второй лиги, 8 победителей квалификационного раунда, 5 представителей ААФУ.

Хозяином поля будет команда, выступающая в более низкой лиге.

4 представителя Украины в еврокубках (Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье) начнут борьбу в Кубке с 1/16 финала.

Кубок Украины 2025/26

1/32 финала. Даты и время начала матчей

22 августа

  • 13:00. Маяк – Металлист
  • 13:00. Виктория – Ворскла
  • 15:30. Карбон – Ингулец
  • 17:30. Локомотив – Колос

23 августа

  • 12:00. Iron – Полтава
  • 12:00. Олимпия – Вильховцы
  • 13:00. Агротех – Эпицентр
  • 13:00. Черноморец – Заря
  • 13:00. Фазенда – Металлург
  • 13:00. Денгофф – Прикарпатье
  • 14:00. Авангард – Буковина
  • 14:00. Пробой – ЛНЗ
  • 14:00. Коростень / Агро-Нива – Верес
  • 14:00. Горняк-Спорт – Тростянец
  • 15:30. Скала 1911 – Подолье
  • 18:00. Левый Берег – Кудровка

24 августа

  • 13:00. Колос Полонное – Нефтяник-Долина
  • 13:00. Пенуэл – Карпаты
  • 14:00. Куликов-Белка – Кривбасс
  • 15:30. Кормил – Рух
  • 15:30. Ужгород – Феникс-Мариуполь
  • 15:30. Нива Винница – ЮКСА
  • 18:00. Металлист 1925 – Оболонь

25 августа

  • 13:00. Реал Фарма – Нива Тернополь
  • 14:00. Чайка – Лесное
  • 15:30. Диназ – Агробизнес
  • 15:30. Атлет – Чернигов
  • 15:30. Полесье Ставки – Ребел

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
