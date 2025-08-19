Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26
Матчи этого раунда пройдут с 22 по 25 августа
Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.
28 поединков этого раунда состоятся с 22 по 25 августа.
В соревнованиях на этом этапе примут участие 56 клубов: 12 команд УПЛ, 16 команд первой лиги, 15 команд второй лиги, 8 победителей квалификационного раунда, 5 представителей ААФУ.
Хозяином поля будет команда, выступающая в более низкой лиге.
4 представителя Украины в еврокубках (Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье) начнут борьбу в Кубке с 1/16 финала.
Кубок Украины 2025/26
1/32 финала. Даты и время начала матчей
22 августа
- 13:00. Маяк – Металлист
- 13:00. Виктория – Ворскла
- 15:30. Карбон – Ингулец
- 17:30. Локомотив – Колос
23 августа
- 12:00. Iron – Полтава
- 12:00. Олимпия – Вильховцы
- 13:00. Агротех – Эпицентр
- 13:00. Черноморец – Заря
- 13:00. Фазенда – Металлург
- 13:00. Денгофф – Прикарпатье
- 14:00. Авангард – Буковина
- 14:00. Пробой – ЛНЗ
- 14:00. Коростень / Агро-Нива – Верес
- 14:00. Горняк-Спорт – Тростянец
- 15:30. Скала 1911 – Подолье
- 18:00. Левый Берег – Кудровка
24 августа
- 13:00. Колос Полонное – Нефтяник-Долина
- 13:00. Пенуэл – Карпаты
- 14:00. Куликов-Белка – Кривбасс
- 15:30. Кормил – Рух
- 15:30. Ужгород – Феникс-Мариуполь
- 15:30. Нива Винница – ЮКСА
- 18:00. Металлист 1925 – Оболонь
25 августа
- 13:00. Реал Фарма – Нива Тернополь
- 14:00. Чайка – Лесное
- 15:30. Диназ – Агробизнес
- 15:30. Атлет – Чернигов
- 15:30. Полесье Ставки – Ребел
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 15 по 18 августа прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26
Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа