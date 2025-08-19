Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.

28 поединков этого раунда состоятся с 22 по 25 августа.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 56 клубов: 12 команд УПЛ, 16 команд первой лиги, 15 команд второй лиги, 8 победителей квалификационного раунда, 5 представителей ААФУ.

Хозяином поля будет команда, выступающая в более низкой лиге.

4 представителя Украины в еврокубках (Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье) начнут борьбу в Кубке с 1/16 финала.

Кубок Украины 2025/26

1/32 финала. Даты и время начала матчей

22 августа

13:00. Маяк – Металлист

13:00. Виктория – Ворскла

15:30. Карбон – Ингулец

17:30. Локомотив – Колос

23 августа

12:00. Iron – Полтава

12:00. Олимпия – Вильховцы

13:00. Агротех – Эпицентр

13:00. Черноморец – Заря

13:00. Фазенда – Металлург

13:00. Денгофф – Прикарпатье

14:00. Авангард – Буковина

14:00. Пробой – ЛНЗ

14:00. Коростень / Агро-Нива – Верес

14:00. Горняк-Спорт – Тростянец

15:30. Скала 1911 – Подолье

18:00. Левый Берег – Кудровка

24 августа

13:00. Колос Полонное – Нефтяник-Долина

13:00. Пенуэл – Карпаты

14:00. Куликов-Белка – Кривбасс

15:30. Кормил – Рух

15:30. Ужгород – Феникс-Мариуполь

15:30. Нива Винница – ЮКСА

18:00. Металлист 1925 – Оболонь

25 августа

13:00. Реал Фарма – Нива Тернополь

14:00. Чайка – Лесное

15:30. Диназ – Агробизнес

15:30. Атлет – Чернигов

15:30. Полесье Ставки – Ребел

Инфографика