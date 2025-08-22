Австралийский одиозный шоумен-теннисист снялся с US Open 2025

30-летний австралийский теннисист Ник Кирьос, который сейчас занимает 644-е место в рейтинге ATP, снялся с Открытого чемпионата США 2025.

В 2025 году Кирьос провел только четыре матча в одиночном разряде и добыл одну победу. В последний раз на уровне Тура в одиночке он выступал пять месяцев назад, когда уступил Карену Хачанову на Мастерсе в Майами.

Вместо Ника в основной сетке US Open 2025 сыграет лаки-лузер.

Ранее с американского мейджора в Нью-Йорке также снялся Кеи Нисикори.