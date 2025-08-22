Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Австралийский одиозный шоумен-теннисист снялся с US Open 2025
US Open
22 августа 2025, 07:03 |
48
0

Австралийский одиозный шоумен-теннисист снялся с US Open 2025

В последний раз Ник Кирьос выступал в Туре пять месяцев назад

22 августа 2025, 07:03 |
48
0
Австралийский одиозный шоумен-теннисист снялся с US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

30-летний австралийский теннисист Ник Кирьос, который сейчас занимает 644-е место в рейтинге ATP, снялся с Открытого чемпионата США 2025.

В 2025 году Кирьос провел только четыре матча в одиночном разряде и добыл одну победу. В последний раз на уровне Тура в одиночке он выступал пять месяцев назад, когда уступил Карену Хачанову на Мастерсе в Майами.

Вместо Ника в основной сетке US Open 2025 сыграет лаки-лузер.

Ранее с американского мейджора в Нью-Йорке также снялся Кеи Нисикори.

По теме:
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
Почему снялся с финала? Тренер Синнера рассказал, что случилось с Янником
Третья ракетка наняла специалиста по биомеханике, чтобы улучшить подачу
Ник Кирьос US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЦУРЕНКО: «Надеюсь, перед тираном не будем разворачивать красную дорожку»
Теннис | 21 августа 2025, 13:22 1
ЦУРЕНКО: «Надеюсь, перед тираном не будем разворачивать красную дорожку»
ЦУРЕНКО: «Надеюсь, перед тираном не будем разворачивать красную дорожку»

Теннисистка высказалась о переговорах касательно Украины

Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21 августа 2025, 07:48 2
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»

Дерек Чисора хочет боя за пояс WBO

Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21.08.2025, 08:07
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21.08.2025, 23:10
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Теннис | 21.08.2025, 19:24
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
20.08.2025, 01:16 2
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем