Австралийский одиозный шоумен-теннисист снялся с US Open 2025
В последний раз Ник Кирьос выступал в Туре пять месяцев назад
30-летний австралийский теннисист Ник Кирьос, который сейчас занимает 644-е место в рейтинге ATP, снялся с Открытого чемпионата США 2025.
В 2025 году Кирьос провел только четыре матча в одиночном разряде и добыл одну победу. В последний раз на уровне Тура в одиночке он выступал пять месяцев назад, когда уступил Карену Хачанову на Мастерсе в Майами.
Вместо Ника в основной сетке US Open 2025 сыграет лаки-лузер.
Ранее с американского мейджора в Нью-Йорке также снялся Кеи Нисикори.
Nick Kyrgios has withdrawn from the Men's Singles event.— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
A Lucky Loser will replace him in the draw.
