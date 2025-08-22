22 августа на Бенито Вильямарин пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором Бетис встретится с Алавесом. Поединок начнется в 22:30 по европейскому времени.

Бетис

Команда давно уже стала тренерской - здесь долго и в основном успешно работает Пеллегрини. Было впечатление, что постепенно результаты падали, но получилось показать хороший сезон 2024/2025. Причем тут и подъем на шестое место в Примере, с 60 очками, и выход в финал Лиги конференций.

Вот только герои того европохода, Антони и Иско, сейчас вне обоймы, по разным причинам. Есть и другие кадровые потери, хотя и новичков купили - Рикельме, Гомеса и Деоссу. Кроме того, приютили Фирпо и Пау Лопеса - Мануэль реанимировал карьеру многих футболистов и попробует обеспечить подъем на былой уровень и этой пары. С Эльче в понедельник явно хотели оформить аккуратную победу и долго вели 1:0. Но, пропустив в ответ, в итоге ограничились только ничьей 1:1.

Алавес

Клуб в последнее десятилетие в основном играл в Ла Лиге. Единственным исключением стал сезон 2022/2023, но, вылетев в Сегунду с последнего места, сразу же вернулись, пусть и через плей-офф. Нынешний уровень представителя Витории - это все еще борец за выживание, пусть и успешный. Вот и прошлый сезон принес, с одной стороны, пятнадцатое место. С другой, удалось обойти всего на два очка, 42 против 40, вылетевший Леганес.

Важно, что новый чемпионат начинался в победы. Ее буквально вырвали на своем поле, принимая Леванте. Сопернику позволили отыграться во втором тайме, но в самой концовке, на 90+2 минуте, Теналья своим голом оформил итоговые 2:1, а с ними - и важные три очка.

Статистика личных встреч

В последнее время клуб из Севильи разучился играть с этим соперником. В пяти последних поединках было три ничьи и пара побед Алавеса, в том числе и 3:1 в январе на этом же поле.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева допустят вторую осечку кряду на старте сезона. Ставим на то, что в этом поединке подопечные Мануэля Пеллегрини выиграют (коэффициент - 1,88).