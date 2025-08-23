Гол Ло Чельсо помог Бетису одолеть Алавес во втором туре Ла Лиги
Подопечные Мануэля Пеллегрини набрали четыре балла за два матча в новом сезоне
22 августа состоялся матч второго тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись «Бетис» и «Алавес». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в этом противостоянии забил аргентинский полузащитник Ло Чельсо на 16-й минуте.
«Бетис» одержал первую победу в сезоне 2025/26 – в первом туре подопечные Мануэля Пеллегрини сыграли вничью с «Эльче» (1:1). «Алавес» несколько дней назад набрал три очка, когда одолел «Леванте» 2:1.
Испанская Ла Лига, 2-й тур. 22 августа
Бетис – Алавес – 1:0
Гол: Ло Чельсо, 16
16' ⏱⚽️ ¡¡¡GOOOOOOOOOL DEL BETIS!!! ¡@LoCelsoGiovani abre la lata con la derecha! 🙌🎯— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 22, 2025
💚🤍 #RealBetisAlavés 1-0 🔵⚪#DíaDeBetis pic.twitter.com/bUo1jbfrgx
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 22, 2025
Y es que no hay quien pueda...#DíaDeBetis #LaLigaHighlights pic.twitter.com/57xKQndjXA
🆕⚽️🇦🇷— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 22, 2025
Giovani Lo Celso...
El primero en la nueva casa.#LaLigaHighlights pic.twitter.com/rr3txMu6eL
💚💚💚💚💚#DíaDeBetis #RealBetisAlavés pic.twitter.com/CtoTRgcPYa— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 22, 2025
95' ⏱⚽️ ¡FINAAAAAAAAAL DEL PARTIDO! ¡LA VICTORIA SE QUEDA EN CASA!— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 22, 2025
💚🤍 #RealBetisAlavés 1-0 🔵⚪#DíaDeBetis pic.twitter.com/IrQPXO1Dw0
