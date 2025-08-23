Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол Ло Чельсо помог Бетису одолеть Алавес во втором туре Ла Лиги
23 августа 2025, 00:29
Гол Ло Чельсо помог Бетису одолеть Алавес во втором туре Ла Лиги

Подопечные Мануэля Пеллегрини набрали четыре балла за два матча в новом сезоне

Гол Ло Чельсо помог Бетису одолеть Алавес во втором туре Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine.

22 августа состоялся матч второго тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись «Бетис» и «Алавес». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии забил аргентинский полузащитник Ло Чельсо на 16-й минуте.

«Бетис» одержал первую победу в сезоне 2025/26 – в первом туре подопечные Мануэля Пеллегрини сыграли вничью с «Эльче» (1:1). «Алавес» несколько дней назад набрал три очка, когда одолел «Леванте» 2:1.

Испанская Ла Лига, 2-й тур. 22 августа

Бетис – Алавес – 1:0

Гол: Ло Чельсо, 16

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бетис Алавес Джовани Ло Чельсо
