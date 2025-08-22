Назар Волошин забил свой пятый гол в еврокубках

В первом матче стадии Q4 Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло на выезде тель-авивскому «Маккаби» со счетом 1:3.

Единственным голом за киевлян в матче отметился Назар Волошин.

Для Волошина этот мяч стал 5-м в еврокубках.

Голы Назара Волошина в еврокубках (5)

2023: ЛК, Арис (Греция)

2023: ЛК, Бешикташ (Турция)

2024: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия)

2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)

2025: ЛЕ, Маккаби Т.-А. (Израиль)

Голевую передачу на Волошина отдал Владислав Ванат, для которого она стала третьей в еврокубках.