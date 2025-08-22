Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назар Волошин забил свой пятый гол в еврокубках
Лига Европы
22 августа 2025, 00:39 |
14
0

Назар Волошин забил свой пятый гол в еврокубках

Вспомним команды, которым забивал игрок «Динамо»

22 августа 2025, 00:39 |
14
0
Назар Волошин забил свой пятый гол в еврокубках
ФК Динамо Киев

В первом матче стадии Q4 Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло на выезде тель-авивскому «Маккаби» со счетом 1:3.

Единственным голом за киевлян в матче отметился Назар Волошин.

Для Волошина этот мяч стал 5-м в еврокубках.

Голы Назара Волошина в еврокубках (5)

  • 2023: ЛК, Арис (Греция)
  • 2023: ЛК, Бешикташ (Турция)
  • 2024: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия)
  • 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)
  • 2025: ЛЕ, Маккаби Т.-А. (Израиль)

Голевую передачу на Волошина отдал Владислав Ванат, для которого она стала третьей в еврокубках.

По теме:
Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби
Утрехт присоединился к АЗ, ПСВ и Аяксу в одном победном рейтинге
Итоги первых матчей Лиги Европы. Фиаско Динамо под дождем в Сербии
Динамо Киев Лига Европы статистика Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо Назар Волошин Владислав Ванат
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они выбили Шахтер: Панатинаикос выиграл первый матч Q4 ЛЕ у Самсунспора
Футбол | 22 августа 2025, 00:02 0
Они выбили Шахтер: Панатинаикос выиграл первый матч Q4 ЛЕ у Самсунспора
Они выбили Шахтер: Панатинаикос выиграл первый матч Q4 ЛЕ у Самсунспора

Греческая команда в Афинах одолела турецкий коллектив со счетом 2:1

Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Футбол | 21 августа 2025, 07:47 4
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов

«Милан» готов отдать Юнуса Мусу и Давида Бартезаги ради форварда сборной Украины

Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21.08.2025, 07:48
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Бокс | 21.08.2025, 05:50
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Футбол | 21.08.2025, 22:57
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
20.08.2025, 05:55 31
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 9
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем