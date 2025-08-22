Лига Европы22 августа 2025, 00:39 |
14
0
Назар Волошин забил свой пятый гол в еврокубках
Вспомним команды, которым забивал игрок «Динамо»
22 августа 2025, 00:39 |
14
0
В первом матче стадии Q4 Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло на выезде тель-авивскому «Маккаби» со счетом 1:3.
Единственным голом за киевлян в матче отметился Назар Волошин.
Для Волошина этот мяч стал 5-м в еврокубках.
Голы Назара Волошина в еврокубках (5)
- 2023: ЛК, Арис (Греция)
- 2023: ЛК, Бешикташ (Турция)
- 2024: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия)
- 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)
- 2025: ЛЕ, Маккаби Т.-А. (Израиль)
Голевую передачу на Волошина отдал Владислав Ванат, для которого она стала третьей в еврокубках.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 августа 2025, 00:02 0
Греческая команда в Афинах одолела турецкий коллектив со счетом 2:1
Футбол | 21 августа 2025, 07:47 4
«Милан» готов отдать Юнуса Мусу и Давида Бартезаги ради форварда сборной Украины
Бокс | 21.08.2025, 07:48
Бокс | 21.08.2025, 05:50
Футбол | 21.08.2025, 22:57
Комментарии 0
Популярные новости
20.08.2025, 05:55 31
20.08.2025, 04:00 2
20.08.2025, 17:29 2
20.08.2025, 19:59 29
21.08.2025, 08:07 9
20.08.2025, 00:07 54
20.08.2025, 20:18 1
Бокс