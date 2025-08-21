Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Динамо пропустило в меньшинстве. Маккаби Т-А снова впереди
Лига Европы
21 августа 2025, 22:37 | Обновлено 21 августа 2025, 22:45
ВИДЕО. Динамо пропустило в меньшинстве. Маккаби Т-А снова впереди

В сербском городе Бачка-Топола проходит матч квалификации Лиги Европы

2+2

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин

В меньшинстве Динамо пропустило второй гол. Маккаби Т-А снова впереди, забил Сагив Йехезкель (2:1)

ГОЛ! 2:1. Сагив Йехезкель, 58 мин

Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив видео голов и обзор Маккаби Т-А - Динамо
