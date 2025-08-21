ФОТО. Родители Мудрика прилетели в Лондон поддержать сына

Родители Мудрика прилетели в Лондон поддержать сына.

Мама футболиста поделилась семейными фото с британским вайбом.

Она призналась, что тяжело переживает допинг-скандал.

Отец Михаила, преподаватель музыки и волонтер, тоже рядом.

Когда-то Михаил начинал с танцев, что помогло ему в футболе.

Семья — главная опора для звезды «Челси» и сборной Украины.