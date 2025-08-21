Другие новости21 августа 2025, 21:16 |
ФОТО. Родители Мудрика прилетели в Лондон поддержать сына
Михаил Мудрик тяжело переживает допинговый скандал
Родители Мудрика прилетели в Лондон поддержать сына.
Мама футболиста поделилась семейными фото с британским вайбом.
Она призналась, что тяжело переживает допинг-скандал.
Отец Михаила, преподаватель музыки и волонтер, тоже рядом.
Когда-то Михаил начинал с танцев, что помогло ему в футболе.
Семья — главная опора для звезды «Челси» и сборной Украины.
