21 августа 2025, 21:16
1

ФОТО. Родители Мудрика прилетели в Лондон поддержать сына

Михаил Мудрик тяжело переживает допинговый скандал

ФОТО. Родители Мудрика прилетели в Лондон поддержать сына
Instagram. Михаил Мудрик с мамой и отцом

Родители Мудрика прилетели в Лондон поддержать сына.

Мама футболиста поделилась семейными фото с британским вайбом.

Она призналась, что тяжело переживает допинг-скандал.

Отец Михаила, преподаватель музыки и волонтер, тоже рядом.

Когда-то Михаил начинал с танцев, что помогло ему в футболе.

Семья — главная опора для звезды «Челси» и сборной Украины.

Комментарии
Xzibit11
Зірка Челсі, дичь пишите спорт.юа
