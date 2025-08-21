Киевское Динамо обнародовал стартовый состав на первый матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин.

Победитель противостояния выйдет в основной раунд Лиги Европы.

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, осенью будет выступать в Лиге конференций.

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Шапаренко, Михайленко, Пихаленок, Волошин, Ярмоленко, Ванат

Запас: Моргун, Игнатенко, Попов, Яцык, Бражко, Торрес, Кабаев, Буяльский, Захарченко, Герреро, Дубинчак, Пономаренко

Инфографика