Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А
Лига Европы
21 августа 2025, 19:47 | Обновлено 21 августа 2025, 20:09
34

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А

Игра квалификации Лиги Европы пройдет в сербском Бачка-Топола

Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

Киевское Динамо обнародовал стартовый состав на первый матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин.

Победитель противостояния выйдет в основной раунд Лиги Европы.

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, осенью будет выступать в Лиге конференций.

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Шапаренко, Михайленко, Пихаленок, Волошин, Ярмоленко, Ванат

Запас: Моргун, Игнатенко, Попов, Яцык, Бражко, Торрес, Кабаев, Буяльский, Захарченко, Герреро, Дубинчак, Пономаренко

ЛАЗЕТИЧ: Это большой вызов. Динамо – хорошая, интенсивная, молодая команда
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо добавило 4 футболистов в заявку A на матчи с Маккаби
Экс-динамовец Браун Идейе повесил бутсы на гвоздь. Статистика за карьеру
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо Александр Шовковский стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 34
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Паша Мех
Удачи ДК!!
Ждём победы и хорошей игры 
Ответить
+4
Burevestnik
деякі ПАФОСНІ дебіли вже "побажали" хорошої гри ДК 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Test
Гереро потрібно вперед, а Ваната на право.... Ярмола і Каравай -це для чемпіонату або на другий тайм на 20 хв.... А так нічого не буде.... 
Ответить
+2
ZANREGENT
Матч будет интересным
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Удачі всім нашим командам сьогодні!
Ответить
+2
Kапітошkа
Успіхів Динамо!
Ответить
+1
Перець
Ванат і Караваєв останнім часом не вражають грою , чому замість них в старті поставити Герреро іТорреса, як завжди рішення тренера вражають!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Vit18
Очікую на вихід Гереро хоча б на півгодини 
Ответить
+1
avk2307
Не зрозуміло про Біловара. Інші наче ок. Але хз краще нападати , чи захищатись. Я так розумію, що Шовковський вирішив , що якщо Хамрун двічи забив, то і ми забьєм.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
sania
Успіху Динамо!
Ответить
0
era
5-0
Ответить
0
Егор Коваленко
Дубины дубинчака нет - значит полегче будет
Ответить
-1
LexХХХ
О!😳 Біловар замість Попова... Цікаво-цікаво🤔
СаШо, За Шо ти так знущаєшся із своїх вболівальників?🤬
Ответить
-2
AK.228
Основная основа 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Пафосный Граф Траhyла
Матч будет пафосным☝️
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
VanomaS
Тут нічєйка, хотя може Днонамка нас удівіт і побідить...
Ответить
-6
Пафосный Граф Траhyла
Пафосный состав☝️
Ответить
-7
Показать Скрыть 5 ответов
Arera
Последний матч физрука! Смотреть всем!
Ответить
-8
Пафосный Граф Траhyла
Пафосный зять в составе☝️
Ответить
-9
