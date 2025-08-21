Довбик стал ключевой целью участника Лиги чемпионов. Будут давить на Рому

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вильярреала». Об этом сообщает Хави Мартинес Фелип.

По информации источника, испанский клуб определил 28-летнего форварда как приоритетную цель на трансферное окно и будет давить на римский клуб для того, что бы добиться аренды Довбика.

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на украинца. Ни один клуб другой клуб пока не сделал предложение по трансферу Артема.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик решил уйти из «Ромы» ради топ-клуба.