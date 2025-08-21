Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик готов перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб заинтересован в подписании 28-летнего нападающего римлян. Он готов предложить «Роме» 5 млн евро за аренду форварда на один сезон с опцией выкупа его контракта.

Сам Артем уже дал согласие на переход в «Наполи». Результат этой операции будет зависеть от того, устроит ли предложение неаполитанцев «Рому».

Сообщалось, что Довбик получил суперпредложение от топ-клуба.