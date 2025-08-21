Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба
Италия
21 августа 2025, 18:16 |
1693
4

Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба

Артем дал согласие на переход в Наполи

21 августа 2025, 18:16 |
1693
4
Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик готов перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб заинтересован в подписании 28-летнего нападающего римлян. Он готов предложить «Роме» 5 млн евро за аренду форварда на один сезон с опцией выкупа его контракта.

Сам Артем уже дал согласие на переход в «Наполи». Результат этой операции будет зависеть от того, устроит ли предложение неаполитанцев «Рому».

Сообщалось, что Довбик получил суперпредложение от топ-клуба.

По теме:
За него давали 60 млн евро. Милан подпишет топ-форварда
Клубы АПЛ установили трансферный рекорд. Столько еще никогда не тратили
Переговоры с Шахтером по Кевину не продвинулись. Фулхэму интересен Отеле
Рома Рим трансферы Наполи Артем Довбик трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Футбол | 20 августа 2025, 20:18 1
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»

Коуч «Динамо» подтвердил аренду Владислава Супряги

Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21 августа 2025, 08:07 8
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова

Фанаты призывают продать россиянина после трансфера Ильи

Полесье – Фиорентина. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 21.08.2025, 16:18
Полесье – Фиорентина. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Полесье – Фиорентина. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 21.08.2025, 12:20
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21.08.2025, 04:54
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
RomеоBoss
Він габаритами мені нагадує Лукаку!
Добре пройдемо до Наполі!
Ответить
0
mastorent
в днепр-2 ?
Ответить
0
jugulator
Сумнівний трансфер для Артема. Він сяде на лавку, коли Лукаку повернеться.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28 1
Футбол
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
19.08.2025, 18:06 1
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 12
Другие виды
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем