Италия21 августа 2025, 18:16 |
1693
4
Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба
Артем дал согласие на переход в Наполи
21 августа 2025, 18:16 |
1693
4
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик готов перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, неаполитанский клуб заинтересован в подписании 28-летнего нападающего римлян. Он готов предложить «Роме» 5 млн евро за аренду форварда на один сезон с опцией выкупа его контракта.
Сам Артем уже дал согласие на переход в «Наполи». Результат этой операции будет зависеть от того, устроит ли предложение неаполитанцев «Рому».
Сообщалось, что Довбик получил суперпредложение от топ-клуба.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 августа 2025, 20:18 1
Коуч «Динамо» подтвердил аренду Владислава Супряги
Футбол | 21 августа 2025, 08:07 8
Фанаты призывают продать россиянина после трансфера Ильи
Футбол | 21.08.2025, 16:18
Футбол | 21.08.2025, 12:20
Бокс | 21.08.2025, 04:54
Популярные новости
20.08.2025, 17:29 2
20.08.2025, 00:07 54
19.08.2025, 16:28 1
19.08.2025, 18:06 1
20.08.2025, 22:37 12
20.08.2025, 13:41 15
20.08.2025, 05:55 1
20.08.2025, 07:42 4
Добре пройдемо до Наполі!