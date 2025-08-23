Федецкий выбрал вратаря номер один в сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий назвал вратаря, который должен быть номером один в главной команде страны.

«Ризныку будет очень трудно. Мне импонирует игра Трубина, который в Бенфике показывает стабильный уровень. На данный момент, при всем уважении к Дмитрию, номер один в сборной – это Трубин. Но Ризнык бесспорно заслуживает своего шанса, а дальше пусть уже тренеры решают», – сказал Федецкий.

Ранее вратарь львовских «Карпат» Андрей Клищук рассказал, кого считает лучшим украинским вратарем на данный момент, и составил свою версию рейтинга лучших современных украинских голкиперов.