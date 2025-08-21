Григорчук отреагировал на слова Буткевича: «О чем здесь можно говорить?»

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно Sport.ua, ответил президенту «Полесья» Геннадию Буткевичу, который жаловался на сложный график матчей.

– Президент «Полесья» Геннадий Буткевич жаловался на тяжелый соревновательный календарь. Как вы считаете, следует ли переносить игры УПЛ, если команды представляют Украину в еврокубковых соревнованиях?

– Я считаю, что перенос матчей не нужен, потому что это в целом не очень правильно. Во всех футбольных топ-странах команды играют в еврокубках – это совершенно нормально. Это и есть настоящая футбольная жизнь! Но здесь есть одно «но».... Нашим клубам приходится играть еврокубковые игры на выезде. Они лишний раз едут за границу – это усложняет календарь.

Многие футболисты и тренеры хотели бы быть сейчас на городе Полесье. Продолжается сезон УПЛ… Все говорят: «Мы боремся за еврокубки…», а выйдя туда начинаем жаловаться на логистику и все остальное… Мы ведь весь сезон боремся за это! Мы понимаем, что нас ждет в еврокубках! О чем здесь можно говорить? Я думаю, что команды адаптируются и все будет нормально, – сказал Григорчук.

Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

