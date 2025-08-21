Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук отреагировал на слова Буткевича: «О чем здесь можно говорить?»
Лига конференций
21 августа 2025, 14:32 | Обновлено 21 августа 2025, 14:42
Григорчук отреагировал на слова Буткевича: «О чем здесь можно говорить?»

Специалист не понимает претензий президента «волков»

ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно Sport.ua, ответил президенту «Полесья» Геннадию Буткевичу, который жаловался на сложный график матчей.

– Президент «Полесья» Геннадий Буткевич жаловался на тяжелый соревновательный календарь. Как вы считаете, следует ли переносить игры УПЛ, если команды представляют Украину в еврокубковых соревнованиях?

– Я считаю, что перенос матчей не нужен, потому что это в целом не очень правильно. Во всех футбольных топ-странах команды играют в еврокубках – это совершенно нормально. Это и есть настоящая футбольная жизнь! Но здесь есть одно «но».... Нашим клубам приходится играть еврокубковые игры на выезде. Они лишний раз едут за границу – это усложняет календарь.

Многие футболисты и тренеры хотели бы быть сейчас на городе Полесье. Продолжается сезон УПЛ… Все говорят: «Мы боремся за еврокубки…», а выйдя туда начинаем жаловаться на логистику и все остальное… Мы ведь весь сезон боремся за это! Мы понимаем, что нас ждет в еврокубках! О чем здесь можно говорить? Я думаю, что команды адаптируются и все будет нормально, – сказал Григорчук.

Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

Ранее сообщалось, что лидер Полесья отреагировал на заявление Геннадия Буткевича, не согласившись с президентом «волков».

Роман Григорчук Геннадий Буткевич Полесье Житомир Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Сообщить об ошибке

