Петр СТАСЮК: «У Авангарда есть опытные игроки высокого уровня»

В субботу, 23 августа, «Буковина» проведет матч Кубка Украины. Соперником станет «Авангард» (Лозовая). Поединок пройдет в Полтаве. Ожиданиями от кубкового матча поделился защитник «Буковины» Петр Стасюк.

– В предыдущем матче в Городенке «Буковина» одержала дебютную победу в этом сезоне. Теперь, когда эмоции уже улеглись, как можешь охарактеризовать игру с «Пробоем»?

– Могу сказать только одно – это был очень трудный матч. До последних минут шла ожесточенная борьба на поле. «Пробой» ничем нам не уступал, особенно в единоборствах, эта команда достаточно жесткая.

– Сейчас команда активно готовится к выездному матчу 1/32 финала Кубка Украины против «Авангарда» из Лозовой. На чем тренерский штаб акцентирует внимание на текущем микроцикле?

– Мы концентрируемся только на собственной игре. Работаем именно над тем, как должны действовать против кубкового соперника.

– В составе «Авангарда» есть сразу несколько твоих экс-партнеров. О ком идет речь? И ждешь ли встречи с ними?

– Да, я очень рад, что представится возможность увидеть ребят и встретиться с ними на футбольном поле. Играл с Денисом Олейником и Евгением Селиным в составе ЛНЗ во время моего первого года контракта в черкасском клубе, а с Максимом Жичиковым в сезоне 2019/20 становились чемпионами Первой лиги, защищая цвета «Миная». Мы давно не виделись, есть много теплых воспоминаний, так что будет приятно встретиться и пообщаться с каждым из них.

– Общался ли уже с ними по поводу результата жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины?

– Да, мы общались сразу после жеребьевки. Очень приятно, что выпала именно эта команда, ведь это возможность увидеться с друзьями.

– Учитывая названные фамилии, можно заключить, что любительский клуб с Харьковщины не так прост, как кому-то может показаться на первый взгляд…

– Сто процентов. У них есть опытные игроки высокого уровня. Возможно, где-то в физическом плане они будут не столь готовы, как мы, но класс и мастерство футболистов «Авангарда» не должны вызывать сомнений.

– С «Авангардом» сыграете в Полтаве, поэтому команду ждет длительный переезд. Хотелось, чтобы жребий подбросил соперника географически более близкого?

– Конечно, не очень хочется далеко ехать, но жребий есть жребий, и он достаточно удачен для нас. Я считаю, что мы должны пройти «Авангард» независимо от того, какое расстояние нам придется преодолеть.