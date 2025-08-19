Наставник Буковины назвал игрока Динамо, которого хотел бы подписать

Главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко назвал имя футболиста, которого хотел бы подписать для борьбы в Первой лиге Украины. Это форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат.

«Хотел бы подписать Ваната. Это тот украинский нападающий, который дает результат на поле. Очень класно работает в пространстве. Он принимает правильные решение в последней трети поля. На данный момент – это топовый игрок в Украине», – уверен Шищенко.

В нынешнем сезоне Ванат провел шесть матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В прошлой кампании 23-летний футболист записал на свой счет 21 гол и девять ассистов за 45 поединков. Стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги 2024/25.

«Буковина» стартовала в Первой лиге с двух ничьих и одной победы – на данный момент команда Шищенко набрала пять баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Черновицкий клуб намерен побороться за выход в элитный дивизион