Наставник Буковины назвал игрока Динамо, которого хотел бы подписать
Сергей Шищенко восхищается уверенной игрой форварда киевского клуба Владислава Ваната
Главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко назвал имя футболиста, которого хотел бы подписать для борьбы в Первой лиге Украины. Это форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат.
«Хотел бы подписать Ваната. Это тот украинский нападающий, который дает результат на поле. Очень класно работает в пространстве. Он принимает правильные решение в последней трети поля. На данный момент – это топовый игрок в Украине», – уверен Шищенко.
В нынешнем сезоне Ванат провел шесть матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В прошлой кампании 23-летний футболист записал на свой счет 21 гол и девять ассистов за 45 поединков. Стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги 2024/25.
«Буковина» стартовала в Первой лиге с двух ничьих и одной победы – на данный момент команда Шищенко набрала пять баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Черновицкий клуб намерен побороться за выход в элитный дивизион
