Новый тренер в каждый дом. Превью сезона Серии А
Нужно читать хотя бы для того, чтобы понять, кто из наставников где теперь работает
Жизнь футболиста – это постоянный выбор, где продолжать карьеру. Иногда выбирать легко, потому что один из вариантов – явно лучше другого. Но бывает и по-другому, когда очевидно более выгодного варианта нет. Что делать в таком случае? Яркий пример – Джакомо Распадори. Забивал в составе «Сассуоло», причем настолько впечатлял, что заслужил вызов в сборную Италии и трансфер в «Наполи». А там 3 года сидел на скамейке запасных. Все равно получал время и успевал немного поиграть в футбол, но гораздо меньше, чем мог бы. Плюсы: выиграл 2 чемпионата в составе команды. Минусы: перестал считаться молодым и перспективным, стал лишь №2 на позиции форварда для национальной команды. Стоило ли оно того? Я не знаю. Но теперь Распадори отправляется в Мадрид. Будет играть в футбол в составе «Атлетико».
Это межсезонье в Серии А – пожалуй, рекордное по количеству выборов относительно будущего со стороны боссов клубов, тренеров, футболистов. Очень много изменений. Чрезвычайно много обновлений. Обо всех в любом случае не рассказать – но я попробую вспомнить о самых главных. Давайте разбираться: какие же главные вопросы о сезоне Серии А 2025/26 можно и стоит задать в августе?
Ставка на Конте – правильная?
Де Лаурентис годами доказывал нам, что главный в клубе – именно он. И что он не пойдет на уступки. Никому. Ни при каких условиях. Но вот в мае появляется новость, что Конте хочет уйти, как недавно хотел уйти Спалетти, и одиозный владелец «Наполи»… идет на уступки. Потому что настолько ценит Антонио и верит в него. И не просто так, потому что с этим тренером состав с лишь 5-й зарплатной ведомостью выиграл Серию А. А кто в последнее время провернул подобный трюк в топ-лигах? Потому что именно зарплатные ведомости не на 100% точны, но лучше любых других показателей отражают качество состава команды. Ведь лучшие получают больше всего. В Европе этот принцип работает. «Наполи» выиграл лигу без лучших. Его лидерами в этом году стали ненужный другим топам Лукаку и крепкий середняк Мактоминей. Конте совершил чудо. Поэтому и заслужил особое отношение.
И вот вам пожалуйста: «Наполи» выходит на рынок и проводит одну из лучших трансферных кампаний лета. Не только в Италии. Де Брюйне поможет создавать больше моментов. С Ваней Милинковичем-Савичем Неаполь наконец-то будет иметь топ-вратаря. Лукка разгрузит Лукаку и не даст команде просесть в качестве тогда, когда бельгийца заменят. Бейкема – просто сильный защитник. Возраст названных исполнителей: 34, 28, 24, 26. То есть нет молодежи, которая еще будет стремительно прогрессировать или которой не хватает дисциплины. Нет, это уже готовые футболисты, которые могут приносить результат здесь и сейчас. Почти все – из чемпионата Италии, то есть даже о какой-то тяжелой адаптации речи не идет. «Наполи» в предыдущем сезоне не играл в лучший футбол в Серии А, но выиграл титул. Теперь может играть намного лучше. Конте может обойти всех. Снова.
Для Интера начинаются тяжелые времена?
Размен Индзаги на Киву – это позор вне контекста. Но если с контекстом – просто капитуляция. Тренера, который дважды за три года вывел команду в финал ЛЧ, почти невозможно заменить. Но «Интер» как будто даже не пытался. Новый до этого рулил «Пармой», причем чуть больше десятка матчей. До этого был в структуре «Интера», но как главный тренер Киву – абсолютный новичок. Руководство ставит на этого специалиста, потому что он хорошо знаком и умеет работать с молодежью. То есть топ-трансферов либо не будет, либо почти не будет. «Работай с тем, что дают», – не сказало, но подумало про себя руководство. Так все выглядит. А еще плохо выглядят комментарии самого Киву. Его первая конференция в качестве тренера команды – настолько пустая! «Схемы – это цифры…», «все начинается с этого: честность и желание…», «клуб и я всегда на связи…», «я знаю только один путь: работать…».
Вероятно, Киву даст больше конкретики своим футболистам, чем нам, читающим его комментарии. На КЧМ команда эту конкретику получила – и стала лучшей по количеству кроссов/матч среди всех европейских. Навесбол? Возможно. И это неплохо, когда подачи подготовлены. Но кроссы «Интера» были хаотичными и спонтанными. Не воспринимаю турнир слишком серьезно, но, на мой взгляд, показательно, что миланцы в первых же матчах без Индзаги существенно упростили свою игру. Со сложной были среди лучших в Европе несколько лет подряд. Возможно, именно в ней были ценность и секрет победы. Но теперь по-другому. Летом команда несколько усилила свою скамейку запасных, но необходимость в этом была еще год назад – это не прогресс, а лишь принятие с большим опозданием очевидного решения. С новичками «Интер» не «встанет», как это было в апреле-мае. Уже неплохо, но без Индзаги за команду откровенно страшно.
Юрич – главный шарлатан Европы?
Предыдущий сезон начинал без работы. Возглавил «Рому» – провал и увольнение. Возглавил «Саутгемптон» – провал и увольнение. Теперь получает шанс тренировать «Аталанту». Вау! Как же умело работает его агент. На самом деле я видел два полярных мнения относительно назначения Юрича. Чтобы было справедливо, представлю оба. Первое: назначение приведет к неизбежному провалу. До сих пор самой сильной командой хорвата, с которой он начинал сезон, был «Торино». Единственным своим шансом в топ-клубе (допустим, «Рома» таковым является) он не воспользовался. Поэтому назначать его на замену проверенному временем Гасперини – неразумно. Вторая версия: назначение является топовым, потому что здесь присутствует последовательность. Юрич был ассистентом Гасперини, принципы его игры без мяча – те же, что у более возрастного тренера. Следовательно, команда будет его понимать. А провалы в других клубах – это про «не в том месте и не в то время».
Я принимаю мнение обоих лагерей. Я даже согласен с частью, где провалы в «Роме» и «Саутгемптоне» не являются показателем. Там были другие системы, которым не подходил Юрич и которые не подходили самому Юричу. Но давайте перевернем вопрос: а почему он туда пошел? Это же и глупые решения с его стороны. Это досадное самоубийство. 2 досадных самоубийства. За 1 сезон. Тогда вопрос: а целесообразно ли доверять человеку, который принимает неудачные судьбоносные решения, топ-команду? Пока все выглядит так, что Юрич будет пытаться делать вид, что он Гасперини. Пока это будет получаться, все будет хорошо. Но если вдруг что-то пойдет не так... В Иване нет уверенности. Кредит доверия к нему достаточно низкий. А состав «Аталанты» никогда не был топ-3 в Серии А. Всегда ее лучшие сезоны – это о работе тренера. Сможет ли Юрич заставить футболистов оверперформить? Если нет – докажет, что не готов рулить топ-командой.
Тудор – временный тренер?
Я не могу избавиться от этой мысли. Во-первых, Игоря и подписывали изначально как того, кто просто доведет команду до конца сезона. Просто потом решили ничего лишний раз не менять. Во-вторых, летние трансферы – это вообще не про Тудора. Под Мотту год назад собрали чуть ли не новый состав. А теперь главное подписание – Дэвид, который в «Лилле» в основном линии для пасов закрывал, а не прессинг-действия собирал. А в Турине нужно именно это – нестись на оппонентов, чтобы отобрать мяч. В «Марселе» футболисты чуть ли не ненавидели Тудора, потому что тот заставляет «умирать» на тренировках. Один из главных специалистов, помешанных на физической подготовке, во всей Европе. Поэтому не прижился в «Марселе». И «Лацио». Есть сомнения, что с его подходом и сварливым характером можно вообще работать в топ-клубе. Кажется, сомневаюсь не только я.
Пока руководство Тудору не помогает. Когда тренер приходил, то хотел играть и играл Влаховичем в центре нападения. Сейчас все идет к тому, что «Ювентус» все-таки заберет Коло-Муани. Хорошая сделка? Да, потому что тот приносил пользу команде в сезоне. Это именно то, что нужно Тудору? Совсем нет. Ему не помогают. В какой-то момент он окончательно поймет, что состав ему не подходит. В какой-то момент футболисты после серии матчей без побед спросят друг у друга: а зачем они вообще «умирают» на тренировках, если это ничего не дает? Когда-нибудь все развалится. Может, сразу. Или в мае. «Ювентус» начинает сезон с сильным составом и неплохим тренером, но сильно рискует. Этот тандем не выглядит надежно. Год будет тяжелым для команды. Снова. Мы говорим это уже несколько сезонов подряд...
Гасперини + топ-клуб = ?
«Аталанту» можно было назвать топовой с Гаспом. Но вообще-то это относительно скромный коллектив. Такой, который меньше традиционно топовых тратит на трансферы и не может удержать футболиста, если тот мечтает о переходе в более именитый клуб. В «Аталанте» почти не было европейских звезд. Не в последнюю очередь из-за Гасперини. Который диктатор. Он здесь главный – и все. Слишком много начал думать о себе Гомес? Драка, продажа. Говорят, конфликт со специалистом был после успешного года и у Малиновского. В прошлом году Гасп публично раскритиковал Лукмана. Что? В топ-клубах так никто не делает. А Гасперини делает. Такой он наставник. Поэтому и сидел годами в «Аталанте», а не получал приглашение за приглашением в топ-команды. Не всем подходит такой специалист. Возможно, вообще не подходит современным топам.
Но «Рома» готова рискнуть. Деваться некуда, Раньери в Риме ничего не строил (еще чего захотели, человек и так чудо совершил!), поэтому любому специалисту пришлось бы начинать в столице с нуля. Но Гасперини будет начинать особенно трудно, потому что здесь нет группы атаки под его систему. Главный актив в нападении – Довбик, а это прямо-таки совсем «не его» футболист. То же самое с Дибалой. Не подумайте, это не плохие исполнители, просто прессинг и постоянное движение – не то, в чем они сильны. Поэтому уже взяли Фергюсона, который за год забил 1 мяч в АПЛ – зато будет много-много бегать. Вряд ли такая «Рома» сразу заиграет в хороший футбол, еще менее вероятно, что она сразу заиграет так, как хочет Гасперини. Подходит ли боссам ожидать результатов только через сезон? Не знаю. Но уже в первый год Гасп должен показать что-то такое, чтобы убедить нас, что может работать в топ-клубе.
Пиоли может выигрывать только с Миланом?
Представим, что Пиоли не руководил командой, с которой выиграл скудетто. Тогда окажется, что это тренер-неудачник. С несколькими увольнениями в середине сезона. Без трофеев. Вылетами в Серию Б и множеством провалов. Но в «Милане» он все же доказал, что может быть топ-специалистом. Вопрос только в том, что именно стало причиной Личный рост Пиоли? Возможно. Топ-работа отдела, который отвечал за трансферы на вход? Также вариант. Не могу сказать однозначно, в чем секрет успеха тренера в «Милане». Но он заслужил снова работать там, где хотят прогрессировать. «Фиорентина» выглядит именно таким местом. Во-первых, здесь несколько сезонов подряд работают топ-тренеры. Был Итальяно, дальше – Палладино, теперь – Пиоли. Футболисты должны прокачиваться достаточно быстро, когда переходят из хороших рук в хорошие руки.
Во-вторых, состав – по-прежнему сильный. Кин остался. Гюдмундссон также здесь. Фаджоли и Мандрагора не исчезли. Де Хеа на месте. Среди защитников есть ценные активы. 11 топов не наберется, но разве столько было у Пиоли в «Милане»? Нет, в его распоряжении было лишь несколько в каждой из линий, и он вокруг них «плясал» и строил команду. Довольно успешно. Так что может получиться и во Флоренции. Правда, не до конца понятно, что именно может считаться «получилось». Команда вне топ-6 по стоимости состава и зарплатной ведомости. Несколько лет подряд играет в Лиге конференций. То есть кадрового ресурса вроде бы недостаточно для борьбы за место в ЛЧ, а среди середняков «фиалки» уже лучшие. От Пиоли, пожалуй, ожидают именно прыжка выше головы – например, 4-е место. Реально ли это? Ну, более реально, чем было чемпионство «Милана», когда Стефано только возглавил клуб.
Поумнеют ли боссы Лацио?
Перед стартом предыдущего сезона пригласили тренера Барони. Тот не имел опыта работы в топ-клубах вообще. Ноль. Видимо, хотели найти своего Пиоли. Результат – финиш на 7-й позиции и потеря шансов на участие в ЛЧ только по итогам последнего тура. А еще был четвертьфинал ЛЕ. Выглядит вроде бы неплохо – но клуб уволил специалиста, потому что хотел большего. Честно говоря, не знаю, как комментировать это сдержанно. «Лацио» вне топ-5 по зарплатам футболистов в Серии А, его состав – достаточно сильный, но слабее, чем у любого из претендентов на высокие позиции. Но боссы увольняют за то, что не прыгнул выше головы и не обставил тех, кто богаче и тратит больше на трансферы. Теперь с этими боссами работать Сарри. Снова. И от него также будут требовать чуда. И уволят, если такого не произойдет. Вероятно. Или в клубе все же поймут, что дело не в тренерах? Есть призрачная надежда.
Дадут ли время Аллегри?
Макс – сильный тренер. Но он совсем не Конте. Аллегри гарантирует команде, например, с 4-м по силе составом в Италии финиш на 4-м месте. А 1-му – на 1-м. Такой специалист. Он всегда доверяет игрокам. И сам неоднократно отмечал, что его вклад не так уж велик, а все будут решать именно футболисты. Сейчас состав «Милана» – пожалуй, пятый-шестой лучший в Италии. Если кто-то провалится, Аллегри затащит команду в топ-4, сомнений нет. Но точно ли в «Милане» стремятся только финишировать в четверке? С Фонсекой не было полного провала, но произошло досрочное увольнение. Консейсау не дали поработать больше полугода. Здесь хотят выигрывать. И не хотят ничего делать, чтобы выигрывать. Летом ушли Рейндерс и Тиау, еще Эрнандес – но это не такая уж большая потеря. Самые дорогие новички – опорники.
Будет ли играть «Милан» невыразительно, как и «Ювентус» Аллегри? Да. Будет ли при этом побеждать регулярно? Также да. Будет ли претендовать на выигрыш титула? Нет, потому что Аллегри не такой тренер. По его результатам диапазон ожиданий небольшой. Максимум – 3-е место, минимум – 6-е. Дальше все будет зависеть от того, насколько текущая позиция устраивает боссов «Милана». Если Аллегри приглашали ради гарантий и стабильности, чтобы остановить падение – это ок. Но если в нем видят тренера-победителя... Я в превью сезона время от времени пишу «за такую-то команду страшно». Так вот, за «Милан» с Максом не страшно. У команды все будет нормально. Наверное, такая перспектива понравится большей части фанатов и очень не понравится самым придирчивым. Но это следствие неудачных решений руководства. «Милан» сам виноват, что оказался в этой точке. Движение вверх не будет быстрым.
Болонья квалифицируется в еврокубки?
Да, не буду креативным в формулировке вопроса для команды. Все просто. Год назад была ЛЧ, теперь – ЛЕ благодаря выигрышу местного кубка. Что дальше? Команда продала Бейкему и Ндойе, причем второго – в «Ноттингем», коллектив, который имеет меньше шансов финишировать в топ-10 в своей лиге, чем «Болонья» в итальянской. Значит, клуб до сих пор не воспринимают как достаточно статусный, чтобы оставаться здесь с целью играть в лучших турнирах. Но «Болонья» после нескольких успешных лет уверенно стоит на ногах. И тренера не меняла, и других топов сохранила. О каком-то шаге вперед говорить трудно (то же самое, что с «фиалками»), но даже продолжить финишировать в еврокубковой зоне было бы большим успехом для команды без больших денег. Претендентов, как всегда, хватает, но «Болонья» уже привыкла их опережать и не боится с ними играть. Она уже смелая на поле во всех матчах. Замечательный проект, за который хочется болеть. С тренером, который вот-вот – и уже в топ-клубе.
Что с остальными?
Совсем кратко о командах, которые не были в гонке за еврокубки в предыдущем сезоне. Главная изюминка среди них – «Комо». Клуб уже потратил 100+ миллионов на трансферы, но из звезд подписал только Морату – делает не популистские приобретения, а действительно прицельные и довольно качественные. Начинаю понимать Фабрегаса, который отказался возглавлять тонущий корабль «Байера»: эта субмарина всплывает на поверхность, чтобы заявить о себе. «Сассуоло» умудрился зайти в лигу с 12-м по цене составом! Ни в одном из топ-чемпионатов новичок на момент старта сезона не будет иметь лучшей позиции в таком рейтинге. Это должно быть неприлично легкое сохранение прописки. Помните, я упоминал Барони в абзаце о «Лацио»? Так вот, увольнение из Рима не стало завершением его карьеры на высоком уровне. Возглавил «Торино». Команда уже потеряла нескольких важных футболистов, поэтому будет выигрывать не так часто... Но и неадекватных ожиданий здесь от наставника не будет.
«Парма» как-то сумела убедить 30-летнего ассистента Артеты, что тот должен возглавить именно ее – солидно. А потом продала нескольких лидеров, чтобы тот сразу понял, что страдания для тренеров Серии А – это норма. Интересно, сколько раз за сезон пожалеет, во что вляпался... «Удинезе» отдал Бийола, Товена и Лукку. Теперь будет хуже защищаться, создавать моменты и забивать. Был один из лучших сезонов в Серии А? В клубе решили, что фанатам не нужно привыкать к хорошему. В «Дженоа» боссы что-то там рассказывали о прогрессе и развитии, но потратили на трансферы летом 0 миллионов – теперь вот точно понятно, что этим ребятам можно верить. «Кальяри» можно похвалить за решение выкупить у «Наполи» вратаря Каприле. Ну наконец-то сильный шот-стоппер сможет прогрессировать и играть в футбол! Правда, на это, видимо, ушли вообще все деньги – поэтому нового тренера пришлось доставать из молодежки.
Я переживал, что «Верона» летом потеряет Пауло Дзанетти, но нет, тот остался – и это замечательно! Стало быть, команда не будет играть в футбол в этом сезоне. Но снова запомнится. Топ-1 по фолам. Топ-1 по желтым. Топ-1 по красным. Правильно ли так играть в футбол? Нет. Приятно ли, что хоть один такой клуб остался в топ-лигах? Очень. Будет именно бороться за жизнь. С кем? Например, с «Лечче». У того новый тренер – Ди Франческо. Плюсы: опытный и рулил в полуфинале ЛЧ. Минусы: 2 года подряд вылетает с разными командами из Серии А. Кажется, имеет своеобразный челлендж и хочет помочь выжить хоть кому-то. С «Лечче» шансы лучше, чем были с «Венецией» и «Фрозиноне». «Пиза» заходит в дивизион сразу с новым тренером, да еще каким! Здесь будет сильный Джилардино, с которым несправедливо обошлись в Генуе: продали Гюдмундссона и Ретеги, не взяли никого вместо них и попросили побеждать (а кем?). Не заслужил покинуть Серию А, это 100%.
Помните, выше было о челлендже для Ди Франческо? Так вот, у Давиде Николы такой каждый год. Всегда берет какого-то аутсайдерского аутсайдера и пытается спасти. Ушел из «Кальяри», видимо, потому что сохранить его было бы слишком легко. Вот «Кремонезе» с самым дешевым составом – это уже другое дело, это уже вызов. Большинство футболистов потенциальной основы – новички. Я не знаю, как Никола должен это сделать, но если спасет и этих бедолаг – заслужит, чтобы его вписали фамилию в легенды итальянского футбола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер уверен, что команда выйдет в группу Лиги конференций
Кевин пропустил пять последних матчей