Новый тренер в каждый дом. Превью сезона Серии А

Жизнь футболиста – это постоянный выбор, где продолжать карьеру. Иногда выбирать легко, потому что один из вариантов – явно лучше другого. Но бывает и по-другому, когда очевидно более выгодного варианта нет. Что делать в таком случае? Яркий пример – Джакомо Распадори. Забивал в составе «Сассуоло», причем настолько впечатлял, что заслужил вызов в сборную Италии и трансфер в «Наполи». А там 3 года сидел на скамейке запасных. Все равно получал время и успевал немного поиграть в футбол, но гораздо меньше, чем мог бы. Плюсы: выиграл 2 чемпионата в составе команды. Минусы: перестал считаться молодым и перспективным, стал лишь №2 на позиции форварда для национальной команды. Стоило ли оно того? Я не знаю. Но теперь Распадори отправляется в Мадрид. Будет играть в футбол в составе «Атлетико».

Это межсезонье в Серии А – пожалуй, рекордное по количеству выборов относительно будущего со стороны боссов клубов, тренеров, футболистов. Очень много изменений. Чрезвычайно много обновлений. Обо всех в любом случае не рассказать – но я попробую вспомнить о самых главных. Давайте разбираться: какие же главные вопросы о сезоне Серии А 2025/26 можно и стоит задать в августе?

Ставка на Конте – правильная?

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте и Кевин Де Брюйне

Де Лаурентис годами доказывал нам, что главный в клубе – именно он. И что он не пойдет на уступки. Никому. Ни при каких условиях. Но вот в мае появляется новость, что Конте хочет уйти, как недавно хотел уйти Спалетти, и одиозный владелец «Наполи»… идет на уступки. Потому что настолько ценит Антонио и верит в него. И не просто так, потому что с этим тренером состав с лишь 5-й зарплатной ведомостью выиграл Серию А. А кто в последнее время провернул подобный трюк в топ-лигах? Потому что именно зарплатные ведомости не на 100% точны, но лучше любых других показателей отражают качество состава команды. Ведь лучшие получают больше всего. В Европе этот принцип работает. «Наполи» выиграл лигу без лучших. Его лидерами в этом году стали ненужный другим топам Лукаку и крепкий середняк Мактоминей. Конте совершил чудо. Поэтому и заслужил особое отношение.

И вот вам пожалуйста: «Наполи» выходит на рынок и проводит одну из лучших трансферных кампаний лета. Не только в Италии. Де Брюйне поможет создавать больше моментов. С Ваней Милинковичем-Савичем Неаполь наконец-то будет иметь топ-вратаря. Лукка разгрузит Лукаку и не даст команде просесть в качестве тогда, когда бельгийца заменят. Бейкема – просто сильный защитник. Возраст названных исполнителей: 34, 28, 24, 26. То есть нет молодежи, которая еще будет стремительно прогрессировать или которой не хватает дисциплины. Нет, это уже готовые футболисты, которые могут приносить результат здесь и сейчас. Почти все – из чемпионата Италии, то есть даже о какой-то тяжелой адаптации речи не идет. «Наполи» в предыдущем сезоне не играл в лучший футбол в Серии А, но выиграл титул. Теперь может играть намного лучше. Конте может обойти всех. Снова.

Для Интера начинаются тяжелые времена?

Размен Индзаги на Киву – это позор вне контекста. Но если с контекстом – просто капитуляция. Тренера, который дважды за три года вывел команду в финал ЛЧ, почти невозможно заменить. Но «Интер» как будто даже не пытался. Новый до этого рулил «Пармой», причем чуть больше десятка матчей. До этого был в структуре «Интера», но как главный тренер Киву – абсолютный новичок. Руководство ставит на этого специалиста, потому что он хорошо знаком и умеет работать с молодежью. То есть топ-трансферов либо не будет, либо почти не будет. «Работай с тем, что дают», – не сказало, но подумало про себя руководство. Так все выглядит. А еще плохо выглядят комментарии самого Киву. Его первая конференция в качестве тренера команды – настолько пустая! «Схемы – это цифры…», «все начинается с этого: честность и желание…», «клуб и я всегда на связи…», «я знаю только один путь: работать…».

Вероятно, Киву даст больше конкретики своим футболистам, чем нам, читающим его комментарии. На КЧМ команда эту конкретику получила – и стала лучшей по количеству кроссов/матч среди всех европейских. Навесбол? Возможно. И это неплохо, когда подачи подготовлены. Но кроссы «Интера» были хаотичными и спонтанными. Не воспринимаю турнир слишком серьезно, но, на мой взгляд, показательно, что миланцы в первых же матчах без Индзаги существенно упростили свою игру. Со сложной были среди лучших в Европе несколько лет подряд. Возможно, именно в ней были ценность и секрет победы. Но теперь по-другому. Летом команда несколько усилила свою скамейку запасных, но необходимость в этом была еще год назад – это не прогресс, а лишь принятие с большим опозданием очевидного решения. С новичками «Интер» не «встанет», как это было в апреле-мае. Уже неплохо, но без Индзаги за команду откровенно страшно.

Юрич – главный шарлатан Европы?

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Предыдущий сезон начинал без работы. Возглавил «Рому» – провал и увольнение. Возглавил «Саутгемптон» – провал и увольнение. Теперь получает шанс тренировать «Аталанту». Вау! Как же умело работает его агент. На самом деле я видел два полярных мнения относительно назначения Юрича. Чтобы было справедливо, представлю оба. Первое: назначение приведет к неизбежному провалу. До сих пор самой сильной командой хорвата, с которой он начинал сезон, был «Торино». Единственным своим шансом в топ-клубе (допустим, «Рома» таковым является) он не воспользовался. Поэтому назначать его на замену проверенному временем Гасперини – неразумно. Вторая версия: назначение является топовым, потому что здесь присутствует последовательность. Юрич был ассистентом Гасперини, принципы его игры без мяча – те же, что у более возрастного тренера. Следовательно, команда будет его понимать. А провалы в других клубах – это про «не в том месте и не в то время».

Я принимаю мнение обоих лагерей. Я даже согласен с частью, где провалы в «Роме» и «Саутгемптоне» не являются показателем. Там были другие системы, которым не подходил Юрич и которые не подходили самому Юричу. Но давайте перевернем вопрос: а почему он туда пошел? Это же и глупые решения с его стороны. Это досадное самоубийство. 2 досадных самоубийства. За 1 сезон. Тогда вопрос: а целесообразно ли доверять человеку, который принимает неудачные судьбоносные решения, топ-команду? Пока все выглядит так, что Юрич будет пытаться делать вид, что он Гасперини. Пока это будет получаться, все будет хорошо. Но если вдруг что-то пойдет не так... В Иване нет уверенности. Кредит доверия к нему достаточно низкий. А состав «Аталанты» никогда не был топ-3 в Серии А. Всегда ее лучшие сезоны – это о работе тренера. Сможет ли Юрич заставить футболистов оверперформить? Если нет – докажет, что не готов рулить топ-командой.

Тудор – временный тренер?

Я не могу избавиться от этой мысли. Во-первых, Игоря и подписывали изначально как того, кто просто доведет команду до конца сезона. Просто потом решили ничего лишний раз не менять. Во-вторых, летние трансферы – это вообще не про Тудора. Под Мотту год назад собрали чуть ли не новый состав. А теперь главное подписание – Дэвид, который в «Лилле» в основном линии для пасов закрывал, а не прессинг-действия собирал. А в Турине нужно именно это – нестись на оппонентов, чтобы отобрать мяч. В «Марселе» футболисты чуть ли не ненавидели Тудора, потому что тот заставляет «умирать» на тренировках. Один из главных специалистов, помешанных на физической подготовке, во всей Европе. Поэтому не прижился в «Марселе». И «Лацио». Есть сомнения, что с его подходом и сварливым характером можно вообще работать в топ-клубе. Кажется, сомневаюсь не только я.

Пока руководство Тудору не помогает. Когда тренер приходил, то хотел играть и играл Влаховичем в центре нападения. Сейчас все идет к тому, что «Ювентус» все-таки заберет Коло-Муани. Хорошая сделка? Да, потому что тот приносил пользу команде в сезоне. Это именно то, что нужно Тудору? Совсем нет. Ему не помогают. В какой-то момент он окончательно поймет, что состав ему не подходит. В какой-то момент футболисты после серии матчей без побед спросят друг у друга: а зачем они вообще «умирают» на тренировках, если это ничего не дает? Когда-нибудь все развалится. Может, сразу. Или в мае. «Ювентус» начинает сезон с сильным составом и неплохим тренером, но сильно рискует. Этот тандем не выглядит надежно. Год будет тяжелым для команды. Снова. Мы говорим это уже несколько сезонов подряд...

Гасперини + топ-клуб = ?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

«Аталанту» можно было назвать топовой с Гаспом. Но вообще-то это относительно скромный коллектив. Такой, который меньше традиционно топовых тратит на трансферы и не может удержать футболиста, если тот мечтает о переходе в более именитый клуб. В «Аталанте» почти не было европейских звезд. Не в последнюю очередь из-за Гасперини. Который диктатор. Он здесь главный – и все. Слишком много начал думать о себе Гомес? Драка, продажа. Говорят, конфликт со специалистом был после успешного года и у Малиновского. В прошлом году Гасп публично раскритиковал Лукмана. Что? В топ-клубах так никто не делает. А Гасперини делает. Такой он наставник. Поэтому и сидел годами в «Аталанте», а не получал приглашение за приглашением в топ-команды. Не всем подходит такой специалист. Возможно, вообще не подходит современным топам.

Но «Рома» готова рискнуть. Деваться некуда, Раньери в Риме ничего не строил (еще чего захотели, человек и так чудо совершил!), поэтому любому специалисту пришлось бы начинать в столице с нуля. Но Гасперини будет начинать особенно трудно, потому что здесь нет группы атаки под его систему. Главный актив в нападении – Довбик, а это прямо-таки совсем «не его» футболист. То же самое с Дибалой. Не подумайте, это не плохие исполнители, просто прессинг и постоянное движение – не то, в чем они сильны. Поэтому уже взяли Фергюсона, который за год забил 1 мяч в АПЛ – зато будет много-много бегать. Вряд ли такая «Рома» сразу заиграет в хороший футбол, еще менее вероятно, что она сразу заиграет так, как хочет Гасперини. Подходит ли боссам ожидать результатов только через сезон? Не знаю. Но уже в первый год Гасп должен показать что-то такое, чтобы убедить нас, что может работать в топ-клубе.

Пиоли может выигрывать только с Миланом?

Представим, что Пиоли не руководил командой, с которой выиграл скудетто. Тогда окажется, что это тренер-неудачник. С несколькими увольнениями в середине сезона. Без трофеев. Вылетами в Серию Б и множеством провалов. Но в «Милане» он все же доказал, что может быть топ-специалистом. Вопрос только в том, что именно стало причиной Личный рост Пиоли? Возможно. Топ-работа отдела, который отвечал за трансферы на вход? Также вариант. Не могу сказать однозначно, в чем секрет успеха тренера в «Милане». Но он заслужил снова работать там, где хотят прогрессировать. «Фиорентина» выглядит именно таким местом. Во-первых, здесь несколько сезонов подряд работают топ-тренеры. Был Итальяно, дальше – Палладино, теперь – Пиоли. Футболисты должны прокачиваться достаточно быстро, когда переходят из хороших рук в хорошие руки.

Во-вторых, состав – по-прежнему сильный. Кин остался. Гюдмундссон также здесь. Фаджоли и Мандрагора не исчезли. Де Хеа на месте. Среди защитников есть ценные активы. 11 топов не наберется, но разве столько было у Пиоли в «Милане»? Нет, в его распоряжении было лишь несколько в каждой из линий, и он вокруг них «плясал» и строил команду. Довольно успешно. Так что может получиться и во Флоренции. Правда, не до конца понятно, что именно может считаться «получилось». Команда вне топ-6 по стоимости состава и зарплатной ведомости. Несколько лет подряд играет в Лиге конференций. То есть кадрового ресурса вроде бы недостаточно для борьбы за место в ЛЧ, а среди середняков «фиалки» уже лучшие. От Пиоли, пожалуй, ожидают именно прыжка выше головы – например, 4-е место. Реально ли это? Ну, более реально, чем было чемпионство «Милана», когда Стефано только возглавил клуб.

Поумнеют ли боссы Лацио?

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Перед стартом предыдущего сезона пригласили тренера Барони. Тот не имел опыта работы в топ-клубах вообще. Ноль. Видимо, хотели найти своего Пиоли. Результат – финиш на 7-й позиции и потеря шансов на участие в ЛЧ только по итогам последнего тура. А еще был четвертьфинал ЛЕ. Выглядит вроде бы неплохо – но клуб уволил специалиста, потому что хотел большего. Честно говоря, не знаю, как комментировать это сдержанно. «Лацио» вне топ-5 по зарплатам футболистов в Серии А, его состав – достаточно сильный, но слабее, чем у любого из претендентов на высокие позиции. Но боссы увольняют за то, что не прыгнул выше головы и не обставил тех, кто богаче и тратит больше на трансферы. Теперь с этими боссами работать Сарри. Снова. И от него также будут требовать чуда. И уволят, если такого не произойдет. Вероятно. Или в клубе все же поймут, что дело не в тренерах? Есть призрачная надежда.

Дадут ли время Аллегри?

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Макс – сильный тренер. Но он совсем не Конте. Аллегри гарантирует команде, например, с 4-м по силе составом в Италии финиш на 4-м месте. А 1-му – на 1-м. Такой специалист. Он всегда доверяет игрокам. И сам неоднократно отмечал, что его вклад не так уж велик, а все будут решать именно футболисты. Сейчас состав «Милана» – пожалуй, пятый-шестой лучший в Италии. Если кто-то провалится, Аллегри затащит команду в топ-4, сомнений нет. Но точно ли в «Милане» стремятся только финишировать в четверке? С Фонсекой не было полного провала, но произошло досрочное увольнение. Консейсау не дали поработать больше полугода. Здесь хотят выигрывать. И не хотят ничего делать, чтобы выигрывать. Летом ушли Рейндерс и Тиау, еще Эрнандес – но это не такая уж большая потеря. Самые дорогие новички – опорники.

Будет ли играть «Милан» невыразительно, как и «Ювентус» Аллегри? Да. Будет ли при этом побеждать регулярно? Также да. Будет ли претендовать на выигрыш титула? Нет, потому что Аллегри не такой тренер. По его результатам диапазон ожиданий небольшой. Максимум – 3-е место, минимум – 6-е. Дальше все будет зависеть от того, насколько текущая позиция устраивает боссов «Милана». Если Аллегри приглашали ради гарантий и стабильности, чтобы остановить падение – это ок. Но если в нем видят тренера-победителя... Я в превью сезона время от времени пишу «за такую-то команду страшно». Так вот, за «Милан» с Максом не страшно. У команды все будет нормально. Наверное, такая перспектива понравится большей части фанатов и очень не понравится самым придирчивым. Но это следствие неудачных решений руководства. «Милан» сам виноват, что оказался в этой точке. Движение вверх не будет быстрым.

Болонья квалифицируется в еврокубки?

Да, не буду креативным в формулировке вопроса для команды. Все просто. Год назад была ЛЧ, теперь – ЛЕ благодаря выигрышу местного кубка. Что дальше? Команда продала Бейкему и Ндойе, причем второго – в «Ноттингем», коллектив, который имеет меньше шансов финишировать в топ-10 в своей лиге, чем «Болонья» в итальянской. Значит, клуб до сих пор не воспринимают как достаточно статусный, чтобы оставаться здесь с целью играть в лучших турнирах. Но «Болонья» после нескольких успешных лет уверенно стоит на ногах. И тренера не меняла, и других топов сохранила. О каком-то шаге вперед говорить трудно (то же самое, что с «фиалками»), но даже продолжить финишировать в еврокубковой зоне было бы большим успехом для команды без больших денег. Претендентов, как всегда, хватает, но «Болонья» уже привыкла их опережать и не боится с ними играть. Она уже смелая на поле во всех матчах. Замечательный проект, за который хочется болеть. С тренером, который вот-вот – и уже в топ-клубе.

Что с остальными?

Совсем кратко о командах, которые не были в гонке за еврокубки в предыдущем сезоне. Главная изюминка среди них – «Комо». Клуб уже потратил 100+ миллионов на трансферы, но из звезд подписал только Морату – делает не популистские приобретения, а действительно прицельные и довольно качественные. Начинаю понимать Фабрегаса, который отказался возглавлять тонущий корабль «Байера»: эта субмарина всплывает на поверхность, чтобы заявить о себе. «Сассуоло» умудрился зайти в лигу с 12-м по цене составом! Ни в одном из топ-чемпионатов новичок на момент старта сезона не будет иметь лучшей позиции в таком рейтинге. Это должно быть неприлично легкое сохранение прописки. Помните, я упоминал Барони в абзаце о «Лацио»? Так вот, увольнение из Рима не стало завершением его карьеры на высоком уровне. Возглавил «Торино». Команда уже потеряла нескольких важных футболистов, поэтому будет выигрывать не так часто... Но и неадекватных ожиданий здесь от наставника не будет.

ФК Парма. Карлос Куэста

«Парма» как-то сумела убедить 30-летнего ассистента Артеты, что тот должен возглавить именно ее – солидно. А потом продала нескольких лидеров, чтобы тот сразу понял, что страдания для тренеров Серии А – это норма. Интересно, сколько раз за сезон пожалеет, во что вляпался... «Удинезе» отдал Бийола, Товена и Лукку. Теперь будет хуже защищаться, создавать моменты и забивать. Был один из лучших сезонов в Серии А? В клубе решили, что фанатам не нужно привыкать к хорошему. В «Дженоа» боссы что-то там рассказывали о прогрессе и развитии, но потратили на трансферы летом 0 миллионов – теперь вот точно понятно, что этим ребятам можно верить. «Кальяри» можно похвалить за решение выкупить у «Наполи» вратаря Каприле. Ну наконец-то сильный шот-стоппер сможет прогрессировать и играть в футбол! Правда, на это, видимо, ушли вообще все деньги – поэтому нового тренера пришлось доставать из молодежки.

Я переживал, что «Верона» летом потеряет Пауло Дзанетти, но нет, тот остался – и это замечательно! Стало быть, команда не будет играть в футбол в этом сезоне. Но снова запомнится. Топ-1 по фолам. Топ-1 по желтым. Топ-1 по красным. Правильно ли так играть в футбол? Нет. Приятно ли, что хоть один такой клуб остался в топ-лигах? Очень. Будет именно бороться за жизнь. С кем? Например, с «Лечче». У того новый тренер – Ди Франческо. Плюсы: опытный и рулил в полуфинале ЛЧ. Минусы: 2 года подряд вылетает с разными командами из Серии А. Кажется, имеет своеобразный челлендж и хочет помочь выжить хоть кому-то. С «Лечче» шансы лучше, чем были с «Венецией» и «Фрозиноне». «Пиза» заходит в дивизион сразу с новым тренером, да еще каким! Здесь будет сильный Джилардино, с которым несправедливо обошлись в Генуе: продали Гюдмундссона и Ретеги, не взяли никого вместо них и попросили побеждать (а кем?). Не заслужил покинуть Серию А, это 100%.

Помните, выше было о челлендже для Ди Франческо? Так вот, у Давиде Николы такой каждый год. Всегда берет какого-то аутсайдерского аутсайдера и пытается спасти. Ушел из «Кальяри», видимо, потому что сохранить его было бы слишком легко. Вот «Кремонезе» с самым дешевым составом – это уже другое дело, это уже вызов. Большинство футболистов потенциальной основы – новички. Я не знаю, как Никола должен это сделать, но если спасет и этих бедолаг – заслужит, чтобы его вписали фамилию в легенды итальянского футбола.