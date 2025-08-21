Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Этот результат даст шанс». Экс-игрок Карпат сделал прогноз на матч Динамо
Лига Европы
21 августа 2025, 11:53 | Обновлено 21 августа 2025, 12:30
«Этот результат даст шанс». Экс-игрок Карпат сделал прогноз на матч Динамо

Иван Гецко ожидает ничейного результата в игре с «Маккаби»

21 августа 2025, 11:53 | Обновлено 21 августа 2025, 12:30
«Этот результат даст шанс». Экс-игрок Карпат сделал прогноз на матч Динамо
ФК Динамо Киев

Бывший футболист сборной Украины и львовских «Карпат» Иван Гецко поделился прогнозом на первый матч киевского «Динамо» против тель-авивского «Маккаби» в четвертом раунде отбора Лиги Европы.

«В принципе, было бы неплохо, чтобы этот матч завершился вничью. Счет? 1:1. Этот результат даст шанс и, возможно, уверенность киевлянам перед ответным поединком. Подопечным Александра Шовковского важно забить, чего не было в прошлом квалификационном раунде Лиги чемпионов», – сказал Гецко.

Первый матч между «Маккаби» и «Динамо» состоится 21 августа в сербском городе Бачка-Топола. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Динамо Киев Лига Европы Иван Гецко Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо
