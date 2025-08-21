Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Фиорентины: «Нам всегда было трудно квалифицироваться»
Лига конференций
21 августа 2025, 10:44 | Обновлено 21 августа 2025, 10:45
Лука Раньери поделился эмоциями перед первой игрой с «Полесьем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Раньери

Защитник «Фиорентины» Лука Раньери прокомментировал предстоящий поединок против житомирского «Полесья», который состоится в рамках четвёртого раунда квалификации Лиги конференций.

«Наша история такова, что нам всегда было сложно квалифицироваться. Мы заряжены, знаем, насколько важно для нас играть в этом турнире, он имеет фундаментальное значение. Не можем дождаться выхода на поле. Мы тренировались на высоком уровне.

Что касается защиты, скажу так: кто играет в «Фиорентине» – тот большой футболист. Играть в таком городе нелегко. Не могу сказать, где мы остановимся, но вижу оборонительное звено очень сильным, с отличными игроками. Теперь нужно все доказать на поле», – ответил Лука.

Первый матч пройдёт 21 августа на «Татран Арене» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

По теме:
Кристал Пэлас – Фредрикстад. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
«Ротань – хитрый». Тренер Фиорентины высказался о первом матче с Полесьем
Шансов нет? Букмекеры выбрали победителя игры Полесье – Фиорентина
Лука Раньери Фиорентина пресс-конференция Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина
Андрей Витренко Источник: ФК Фиорентина
