Защитник Фиорентины: «Нам всегда было трудно квалифицироваться»

Защитник «Фиорентины» Лука Раньери прокомментировал предстоящий поединок против житомирского «Полесья», который состоится в рамках четвёртого раунда квалификации Лиги конференций.

«Наша история такова, что нам всегда было сложно квалифицироваться. Мы заряжены, знаем, насколько важно для нас играть в этом турнире, он имеет фундаментальное значение. Не можем дождаться выхода на поле. Мы тренировались на высоком уровне.

Что касается защиты, скажу так: кто играет в «Фиорентине» – тот большой футболист. Играть в таком городе нелегко. Не могу сказать, где мы остановимся, но вижу оборонительное звено очень сильным, с отличными игроками. Теперь нужно все доказать на поле», – ответил Лука.

Первый матч пройдёт 21 августа на «Татран Арене» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.