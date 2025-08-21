Защитник Фиорентины: «Нам всегда было трудно квалифицироваться»
Лука Раньери поделился эмоциями перед первой игрой с «Полесьем»
Защитник «Фиорентины» Лука Раньери прокомментировал предстоящий поединок против житомирского «Полесья», который состоится в рамках четвёртого раунда квалификации Лиги конференций.
«Наша история такова, что нам всегда было сложно квалифицироваться. Мы заряжены, знаем, насколько важно для нас играть в этом турнире, он имеет фундаментальное значение. Не можем дождаться выхода на поле. Мы тренировались на высоком уровне.
Что касается защиты, скажу так: кто играет в «Фиорентине» – тот большой футболист. Играть в таком городе нелегко. Не могу сказать, где мы остановимся, но вижу оборонительное звено очень сильным, с отличными игроками. Теперь нужно все доказать на поле», – ответил Лука.
Первый матч пройдёт 21 августа на «Татран Арене» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фанаты призывают продать россиянина после трансфера Ильи
Николо Скира сообщил, что итальянец договорился о переходе в «Манчестер Сити»