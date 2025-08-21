Маркевич обратился к Буткевичу. Это касается неудач Ротаня в Полесье
Специалист поддержал тренера житомирских «волков»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему житомирское «Полесье» проваливает последние матчи под руководством Руслана Ротаня, дав совет молодому наставнику «волков».
– Полесье проиграло три последних матча. Что происходит с житомирским клубом?
– Я уже неоднократно говорил, что Ротаню нужно время. В Александрии ему его дали, и он построил команду. В Полесье нужно то же самое. То, что там «нахимичили» к нему, это не Ротаня проблемы, – сказал Маркевич.
Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.
Ранее сообщалось, что лидер Полесья отреагировал на заявление Геннадия Буткевича, не согласившись с президентом «волков».
