Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич обратился к Буткевичу. Это касается неудач Ротаня в Полесье
Лига конференций
21 августа 2025, 12:39 |
1660
0

Маркевич обратился к Буткевичу. Это касается неудач Ротаня в Полесье

Специалист поддержал тренера житомирских «волков»

21 августа 2025, 12:39 |
1660
0
Маркевич обратился к Буткевичу. Это касается неудач Ротаня в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему житомирское «Полесье» проваливает последние матчи под руководством Руслана Ротаня, дав совет молодому наставнику «волков».

– Полесье проиграло три последних матча. Что происходит с житомирским клубом?

– Я уже неоднократно говорил, что Ротаню нужно время. В Александрии ему его дали, и он построил команду. В Полесье нужно то же самое. То, что там «нахимичили» к нему, это не Ротаня проблемы, – сказал Маркевич.

Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

Ранее сообщалось, что лидер Полесья отреагировал на заявление Геннадия Буткевича, не согласившись с президентом «волков».

По теме:
ГРИГОРЧУК: «Полесье сегодня должно быть другим, чем они были в игре с ЛНЗ»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»
Верес готовит трансфер экс-игрока Гремио. Он заменит Луана Кампоса
Руслан Ротань Мирон Маркевич Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20 августа 2025, 21:32 37
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие

Возглавить киевскую команду может Игорь Костюк

Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 21 августа 2025, 12:20 67
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Команда Шовковского сыграет с израильскими «дьяволами»

Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20.08.2025, 15:01
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Экс-защитник сборной Украины: «Для Динамо все решится в ответном матче»
Футбол | 21.08.2025, 13:46
Экс-защитник сборной Украины: «Для Динамо все решится в ответном матче»
Экс-защитник сборной Украины: «Для Динамо все решится в ответном матче»
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 6
Другие виды
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
19.08.2025, 18:06 1
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем