Третий игровой день квалификации US Open был отменен. Известна причина

Вечером 20 августа и в ночь на 21 число должны были состояться матчи второго раунда квалификации Открытого чемпионата США 2025 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

Однако только 14 поединков из 64 успели начаться, но и они не были завершены. Причина – дождь, который шел в Нью-Йорке до конца среды (по местному времени).

Встречи были перенесены на вечер 21 августа. Игры основной сетки US Open 2025 начнутся в воскресенье.

Неприемлемые погодные условия не помешали проведению полуфинальных и финального матчей в миксте, победителями которого стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори. Решающие противостояния в смешанном парном разряде прошли под закрытой крышей на стадионе имени Артура Эша.

Украинок в квалификации американского мейджора не осталось по итогам первого круга: Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева проиграли свои стартовые матчи.

В основе слэма в США Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Жеребьевка основной сетки состоится в среду, 21 августа.