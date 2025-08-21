Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третий игровой день квалификации US Open был отменен. Известна причина
US Open
21 августа 2025, 08:13 |
306
0

Третий игровой день квалификации US Open был отменен. Известна причина

Из-за дождя только 14 из 64 запланированных поединков успели начаться

21 августа 2025, 08:13 |
306
0
Третий игровой день квалификации US Open был отменен. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 августа и в ночь на 21 число должны были состояться матчи второго раунда квалификации Открытого чемпионата США 2025 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

Однако только 14 поединков из 64 успели начаться, но и они не были завершены. Причина – дождь, который шел в Нью-Йорке до конца среды (по местному времени).

Встречи были перенесены на вечер 21 августа. Игры основной сетки US Open 2025 начнутся в воскресенье.

Неприемлемые погодные условия не помешали проведению полуфинальных и финального матчей в миксте, победителями которого стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори. Решающие противостояния в смешанном парном разряде прошли под закрытой крышей на стадионе имени Артура Эша.

Украинок в квалификации американского мейджора не осталось по итогам первого круга: Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева проиграли свои стартовые матчи.

В основе слэма в США Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Жеребьевка основной сетки состоится в среду, 21 августа.

По теме:
ВИДЕО. Выгребали воду из сектора. Бриллиантовая лига такого еще не видела
Разыгран миллион: определены победители смешанного парного разряда US Open
US Open 2025. Почему микст играют еще до старта основных соревнований?
US Open 2025 погода (дождь, снег и другое) перенос матчей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 21 августа 2025, 07:31 19
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Команда Шовковского сыграет с израильскими «дьяволами»

Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20 августа 2025, 22:10 8
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата

Вероятно, что Ярослава получила травму правой ноги в Лозанне

ФОТО. Известная украинская теннисистка показала своего нового бойфренда
Теннис | 21.08.2025, 00:18
ФОТО. Известная украинская теннисистка показала своего нового бойфренда
ФОТО. Известная украинская теннисистка показала своего нового бойфренда
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20.08.2025, 15:01
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Футбол | 20.08.2025, 15:40
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 15
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 6
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем