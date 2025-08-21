Тен Хаг хочет приобрести у Байер нидерландского полузащитника из Фейеноорда
Квинтен Тимбер вошел в список желаемых покупок «фармацевтов»
24-летний нидерландский полузащитник «Фейенорда» Квинтен Тимбер вошел в шортлист леверкузенского «Байера».
Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
«Байер» планирует сделать предложение и хочет приобрести игрока к завершению летнего трансферного окна.
В прошлом сезоне Тимбер провел за «Фейеноорд» 26 матчей и отличился 6 голами. В этом сезоне уже сыграл в двух поединках и забил 1 мяч.
Полузащитник также выступал за «Йонг Аякс» и «Утрехт». Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.'
🚨🔴⚫️ EXCL | Bayer 04 Leverkusen have added Quinten #Timber to their shortlist until Deadline Day!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 20, 2025
The 24 y/o central midfielder from Feyenoord, under contract until 2026, is one of three top candidates for this position that Leverkusen are looking to strengthen.@SkySportDE… pic.twitter.com/VdDWlOc3pw
