Германия
21 августа 2025, 04:11 | Обновлено 21 августа 2025, 05:02
Тен Хаг хочет приобрести у Байер нидерландского полузащитника из Фейеноорда

Квинтен Тимбер вошел в список желаемых покупок «фармацевтов»

21 августа 2025, 04:11 | Обновлено 21 августа 2025, 05:02
Тен Хаг хочет приобрести у Байер нидерландского полузащитника из Фейеноорда
24-летний нидерландский полузащитник «Фейенорда» Квинтен Тимбер вошел в шортлист леверкузенского «Байера».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

«Байер» планирует сделать предложение и хочет приобрести игрока к завершению летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне Тимбер провел за «Фейеноорд» 26 матчей и отличился 6 голами. В этом сезоне уже сыграл в двух поединках и забил 1 мяч.

Полузащитник также выступал за «Йонг Аякс» и «Утрехт». Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.'

Квинтен Тимбер Эрик тен Хаг Байер Фейеноорд трансферы трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
