Тоттенхэм снова попытается подписать бразильца из Манчестер Сити

21 августа 2025, 03:42 | Обновлено 21 августа 2025, 04:28
21 августа 2025, 03:42 | Обновлено 21 августа 2025, 04:28
21-летний бразильский вингер «Манчестер Сити» Савиньо стал трансферной целью «Тоттенгема».

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В услугах бразильца заинтересован главный тренер «шпор» Томас Франк.

Известно, что в «Манчестер Сити» призвали «Тоттенхэм» как можно быстрее начать переговоры.

Савиньо в прошлом сезоне провел за Манчестер Сити 48 матчей и отличился тремя мячами. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 50 миллионов евро.

Ранее уже сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется Савиньо.

Тоттенхэм трансферы чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Фабрицио Романо Савио Морейра
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
