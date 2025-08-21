Тоттенхэм снова попытается подписать бразильца из Манчестер Сити

21-летний бразильский вингер «Манчестер Сити» Савиньо стал трансферной целью «Тоттенгема».

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В услугах бразильца заинтересован главный тренер «шпор» Томас Франк.

Известно, что в «Манчестер Сити» призвали «Тоттенхэм» как можно быстрее начать переговоры.

Савиньо в прошлом сезоне провел за Манчестер Сити 48 матчей и отличился тремя мячами. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 50 миллионов евро.

Ранее уже сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется Савиньо.