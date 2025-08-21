Англия21 августа 2025, 03:42 | Обновлено 21 августа 2025, 04:28
Тоттенхэм снова попытается подписать бразильца из Манчестер Сити
Савиньо до сих пор входит в планы лондонцев
21-летний бразильский вингер «Манчестер Сити» Савиньо стал трансферной целью «Тоттенгема».
Об этом сообщает Фабрицио Романо.
В услугах бразильца заинтересован главный тренер «шпор» Томас Франк.
Известно, что в «Манчестер Сити» призвали «Тоттенхэм» как можно быстрее начать переговоры.
Савиньо в прошлом сезоне провел за Манчестер Сити 48 матчей и отличился тремя мячами. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 50 миллионов евро.
Ранее уже сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется Савиньо.
