Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм охотится на вингера Ман Сити. Переговоры в самом разгаре
Англия
11 августа 2025, 09:41
Тоттенхэм охотится на вингера Ман Сити. Переговоры в самом разгаре

Савиньо стал центральной темой общения двух клубов

Тоттенхэм охотится на вингера Ман Сити. Переговоры в самом разгаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Савиньо

Два представителя Английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», начали переговоры по бразильскому вингеру Савиньо.

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «шпоры» проявляют большой интерес к 21-летнему футболисту «горожан» после ухода Сон Хын Мина.

Молодой бразилец не против перейти в «Тоттенхэм», если клубам удастся договориться о цене трансфера.

По мнению главного тренера «шпор» Томаса Франка, Савиньо – идеальный игрок на позицию вингера.

21-летний вингер перешёл в «Манчестер Сити» перед стартом сезона 2024/25. В течение игрового года Савиньо провёл 48 матчей, забил три мяча и отдал 13 ассистов.

Милан близок к трансферу защитника. Это партнер Малиновского
В пару к Ракицкому. Черноморец пригласил известного экс-защитника сборной
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Забарный – это украинский ван Дейк»
Тоттенхэм трансферы Манчестер Сити трансферы АПЛ Савио Морейра Фабрицио Романо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
