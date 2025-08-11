Тоттенхэм охотится на вингера Ман Сити. Переговоры в самом разгаре
Савиньо стал центральной темой общения двух клубов
Два представителя Английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», начали переговоры по бразильскому вингеру Савиньо.
Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «шпоры» проявляют большой интерес к 21-летнему футболисту «горожан» после ухода Сон Хын Мина.
Молодой бразилец не против перейти в «Тоттенхэм», если клубам удастся договориться о цене трансфера.
По мнению главного тренера «шпор» Томаса Франка, Савиньо – идеальный игрок на позицию вингера.
21-летний вингер перешёл в «Манчестер Сити» перед стартом сезона 2024/25. В течение игрового года Савиньо провёл 48 матчей, забил три мяча и отдал 13 ассистов.
🚨⚪️ EXCL: Tottenham open club to club talks to sign Savinho from Man City!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
Negotiations ongoing between Spurs and City, also understand Savinho’s open to the move if the clubs can agree on fee.#THFC boss Thomas Frank indicated Savinho as ideal player.@MatteMoretto 🫱🏻🫲🏽 pic.twitter.com/4n1vD2sXUF
