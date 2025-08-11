Тоттенхэм охотится на вингера Ман Сити. Переговоры в самом разгаре

Два представителя Английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», начали переговоры по бразильскому вингеру Савиньо.

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «шпоры» проявляют большой интерес к 21-летнему футболисту «горожан» после ухода Сон Хын Мина.

Молодой бразилец не против перейти в «Тоттенхэм», если клубам удастся договориться о цене трансфера.

По мнению главного тренера «шпор» Томаса Франка, Савиньо – идеальный игрок на позицию вингера.

21-летний вингер перешёл в «Манчестер Сити» перед стартом сезона 2024/25. В течение игрового года Савиньо провёл 48 матчей, забил три мяча и отдал 13 ассистов.