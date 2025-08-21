ФОТО. Футболист сборной Украины покорил Instagram милейшим снимком

Футболист сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко празднует полгода дочери Полины.

Его жена Виктория поделилась трогательными фото в соцсетях.

Маленькая Полина стала главным украшением кадра с улыбкой и сияющими глазами.

Фанаты отметили искренность и нежность фото.

Это еще раз доказывает, что для Миколенко семья – превыше всего.