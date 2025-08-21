Другие новости21 августа 2025, 00:47 | Обновлено 21 августа 2025, 01:00
ФОТО. Футболист сборной Украины покорил Instagram милейшим снимком
Виталий Миколенко – семейный парень
Футболист сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко празднует полгода дочери Полины.
Его жена Виктория поделилась трогательными фото в соцсетях.
Маленькая Полина стала главным украшением кадра с улыбкой и сияющими глазами.
Фанаты отметили искренность и нежность фото.
Это еще раз доказывает, что для Миколенко семья – превыше всего.
Рідко побачиш, коли дружина футболіста виглядає як дійсно справжня жінка, не кукла
