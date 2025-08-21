Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 августа 2025, 00:47 | Обновлено 21 августа 2025, 01:00
ФОТО. Футболист сборной Украины покорил Instagram милейшим снимком

Виталий Миколенко – семейный парень

ФОТО. Футболист сборной Украины покорил Instagram милейшим снимком
Instagram. Семья Миколенко

Футболист сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко празднует полгода дочери Полины.

Его жена Виктория поделилась трогательными фото в соцсетях.

Маленькая Полина стала главным украшением кадра с улыбкой и сияющими глазами.

Фанаты отметили искренность и нежность фото.

Это еще раз доказывает, что для Миколенко семья – превыше всего.

Комментарии 1
