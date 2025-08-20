Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после первого тура
Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк и нападающий «МЮ» Кунья возглавили сразу несколько рейтингов
Совсем недавно завершились матчи 1-го тура Английской Премьер-лиги. Это хорошая возможность ознакомиться с лидерами по основным статистическим показателям.
Лидеры первого тура АПЛ по основным статистическим показателям
- Количество сейвов: Давид Райя (Арсенал) – 7
- Выносы мяча: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 17
- Выигранные единоборства: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 13
- Перехваты: Рис Джеймс (Челси), Тайлер Адамс (Борнмут), Фабиан Шер (Ньюкасл), Лени Йоро (Манчестер Юнайтед) – по 4
- Отборы: Райан Аит-Нури (Манчестер Сити) – 6
- Удары в створ: Ришарлисон (Тоттенхэм), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед) – по 3
- Созданные моменты: Мохаммед Кудус (Тоттенхэм), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Джош Каллен (Бернли) – по 3
- Успешные попытки дриблинга: Нико Гонсалес (Манчестер Сити), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), Габриэль Гудмундссон (Лидс) – по 4
Лучшими голеадорами английского чемпионата после первого тура стали Антуан Семеньо («Борнмут»), Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Крис Вуд («Ноттингем») и Ришарлисон («Тоттенхэм»), которые забили по два мяча. Больше всего ассистов отдал нападающий «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус – 2.
На данный момент лидером турнирной таблицы АПЛ является «Ман Сити» с разницей голов +4. На последнем месте – «Вулверхэмптон», который пропустил те же четыре мяча.
Поединки второго тура Премьер-лиги начнутся 22 августа игрой «Вест Хэм» – «Челси».
The Premier League GW1 stat leaders. 📊— Squawka (@Squawka) August 19, 2025
[A THREAD] 🧵 pic.twitter.com/bUemdlABE6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следующим соперника Александра должен был стать Джозеф Паркер
Римляне не хотят отдавать украинца в аренду