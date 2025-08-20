Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после первого тура
Англия
Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после первого тура

Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк и нападающий «МЮ» Кунья возглавили сразу несколько рейтингов

Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после первого тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Совсем недавно завершились матчи 1-го тура Английской Премьер-лиги. Это хорошая возможность ознакомиться с лидерами по основным статистическим показателям.

Лидеры первого тура АПЛ по основным статистическим показателям

  • Количество сейвов: Давид Райя (Арсенал) – 7
  • Выносы мяча: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 17
  • Выигранные единоборства: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 13
  • Перехваты: Рис Джеймс (Челси), Тайлер Адамс (Борнмут), Фабиан Шер (Ньюкасл), Лени Йоро (Манчестер Юнайтед) – по 4
  • Отборы: Райан Аит-Нури (Манчестер Сити) – 6
  • Удары в створ: Ришарлисон (Тоттенхэм), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед) – по 3
  • Созданные моменты: Мохаммед Кудус (Тоттенхэм), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Джош Каллен (Бернли) – по 3
  • Успешные попытки дриблинга: Нико Гонсалес (Манчестер Сити), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), Габриэль Гудмундссон (Лидс) – по 4

Лучшими голеадорами английского чемпионата после первого тура стали Антуан Семеньо («Борнмут»), Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Крис Вуд («Ноттингем») и Ришарлисон («Тоттенхэм»), которые забили по два мяча. Больше всего ассистов отдал нападающий «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус – 2.

На данный момент лидером турнирной таблицы АПЛ является «Ман Сити» с разницей голов +4. На последнем месте – «Вулверхэмптон», который пропустил те же четыре мяча.

Поединки второго тура Премьер-лиги начнутся 22 августа игрой «Вест Хэм» – «Челси».

По теме:
Нападающий Астон Вилли стал 7-м англичанином подряд, получившим награду PFA
Чем отличился Салиба, попав в лучшую команду АПЛ по версии PFA?
Список игроков, которые чаще всего становились лучшими в АПЛ по версии PFA
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Рис Джеймс Тайлер Адамс Фабиан Шер Лени Йоро Райан Аит-Нури Ришарлисон Матеус Кунья Мохаммед Кудус Бруну Фернандеш Нико Гонсалес Антуан Семеньо Давид Райя Вирджил ван Дейк Крис Вуд
