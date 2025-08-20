Лидеры АПЛ по основным статистическим показателям после первого тура

Совсем недавно завершились матчи 1-го тура Английской Премьер-лиги. Это хорошая возможность ознакомиться с лидерами по основным статистическим показателям.

Лидеры первого тура АПЛ по основным статистическим показателям

Количество сейвов: Давид Райя (Арсенал) – 7

Выносы мяча: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 17

Выигранные единоборства: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 13

Перехваты: Рис Джеймс (Челси), Тайлер Адамс (Борнмут), Фабиан Шер (Ньюкасл), Лени Йоро (Манчестер Юнайтед) – по 4

Отборы: Райан Аит-Нури (Манчестер Сити) – 6

Удары в створ: Ришарлисон (Тоттенхэм), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед) – по 3

Созданные моменты: Мохаммед Кудус (Тоттенхэм), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Джош Каллен (Бернли) – по 3

Успешные попытки дриблинга: Нико Гонсалес (Манчестер Сити), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), Габриэль Гудмундссон (Лидс) – по 4

Лучшими голеадорами английского чемпионата после первого тура стали Антуан Семеньо («Борнмут»), Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Крис Вуд («Ноттингем») и Ришарлисон («Тоттенхэм»), которые забили по два мяча. Больше всего ассистов отдал нападающий «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус – 2.

На данный момент лидером турнирной таблицы АПЛ является «Ман Сити» с разницей голов +4. На последнем месте – «Вулверхэмптон», который пропустил те же четыре мяча.

Поединки второго тура Премьер-лиги начнутся 22 августа игрой «Вест Хэм» – «Челси».