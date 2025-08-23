САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»

Бывший тренер и футболист киевского клуба «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал полузащиту киевского клуба и назвал слабые стороны ключевых хавбеков команды.

«В средней линии вообще беда. Буяльский, Шапаренко, Пихаленок – это игроки без отбора. С Бражко я вообще не понимаю, что произошло. Он подавал такие надежды, а в итоге провалился и теперь сидит в запасе. У Шапаренко было хорошее видение поля и удар, но теперь все пропало», – отметил Йожеф Сабо.

