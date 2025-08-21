«Кому она нужна вообще?» Сабо сделал прогноз на матч Маккаби – Динамо
Бывший тренер киевлян считает, что подопечные Шовковского не пройдут клуб из Израиля
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо сделал прогноз на противостояние киевлян в квалификации Лиги Европы против «Маккаби Тель-Авив».
– Кого считаете фаворитом матча, Динамо или Маккаби?
– Я считаю, что Маккаби на сегодняшний день выглядит лучше.
– Ваш прогноз на матч?
– Динамо первый матч будет играть в Сербии, а с этой страной у нас не очень хорошие отношения, болельщики будут против нас. Будет трудно. В первой игре рискну поставить на ничью 1:1, но думаю, что по сумме двух матчей Динамо не пройдет дальше.
– Будем надеяться на лучшее, но если Динамо все же вылетит в Лигу конференций, то сможет ли там добиться успеха и выйти в плей-офф?
– Возможно, мое заявление покажется наглым, но я вообще не понимаю, кому нужна Лига конференций. Там выступают такие команды, о которых я никогда не слышал.
Мені його прогноз не потрібний.
Коли він по всім командам буде прогнозувати то може його маразм ще почитаю
Поважаю всі коментарі Сабо, завжди….
Так тримати!
Класний фахівець