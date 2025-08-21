Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Кому она нужна вообще?» Сабо сделал прогноз на матч Маккаби – Динамо
21 августа 2025, 19:38 |
«Кому она нужна вообще?» Сабо сделал прогноз на матч Маккаби – Динамо

Бывший тренер киевлян считает, что подопечные Шовковского не пройдут клуб из Израиля

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо сделал прогноз на противостояние киевлян в квалификации Лиги Европы против «Маккаби Тель-Авив».

– Кого считаете фаворитом матча, Динамо или Маккаби?

– Я считаю, что Маккаби на сегодняшний день выглядит лучше.

– Ваш прогноз на матч?

– Динамо первый матч будет играть в Сербии, а с этой страной у нас не очень хорошие отношения, болельщики будут против нас. Будет трудно. В первой игре рискну поставить на ничью 1:1, но думаю, что по сумме двух матчей Динамо не пройдет дальше.

– Будем надеяться на лучшее, но если Динамо все же вылетит в Лигу конференций, то сможет ли там добиться успеха и выйти в плей-офф?

– Возможно, мое заявление покажется наглым, но я вообще не понимаю, кому нужна Лига конференций. Там выступают такие команды, о которых я никогда не слышал.

Remark
Про Шахтар і виступ ЛК, то норм? Чи жим жим таке саме сказати в сторону Ахметова та його команди?)
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
easterly
Дід знову пігулку забув випити
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
axylinam
При совке наши команды хорошо выступали в Кубке кубков, где играло много команд о которых никто никогда не слышал и ничего плохого в этом нет, Сабо не позитивный персонаж, особенно сейчас не нужно нагонять тоску
Ответить
+1
Istm
говорити про непотрібність ліги можна буде якщо який-небудь український клуб виграє її.
Ответить
+1
avk2307
Я навіть не читав його прогноз.
Мені його прогноз не потрібний.
Коли він по всім командам буде прогнозувати  то може його маразм ще почитаю
Ответить
+1
Ukraine
Все чітко
Поважаю всі коментарі Сабо, завжди….
Так тримати!
Класний фахівець
Ответить
-3
AK.228
Про «рожденный ползать - летать не сможет» угадал))
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
