Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Лига конференций? Знаем, что есть такой турнир»
Лига конференций
20 августа 2025, 20:18 | Обновлено 20 августа 2025, 20:22
1

Вратарь надеется, что команда выйдет в групповой этап

ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык перед матчем квалификации Лиги конференций против Серветта отметил, что команда привыкла играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Дмитрий, для «Шахтера» играть в Лиге конференций – это в какой-то степени новый опыт. Как вы оцениваете турнир и следили ли за ним в течение последних лет?
– Знаю, что есть такой турнир. Мы играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы немного, потому для нас это новый этап. Это также турнир под эгидой УЕФА, это для нас как еврокубки, поэтому у нас нет права туда не попасть.

– Какие слабые стороны можете выделить в Серветте?
– «Серветт» – очень хорошая команда. Смотрели нарезки предыдущих игр, и могу сказать, что это очень серьезная команда. Мы серьезно настраиваемся и ждем завтра тяжелого противостояния.

– Сейчас ваша команда является большим фаворитом в этой паре. Как на вас влияет то, что от Шахтера такие высокие ожидания в этой Лиге конференций?
– Смотрите, это футбол: мы можем быть фаворитами на бумаге, но нужно выходить и доказывать это на футбольном поле. Потому что там все решается – не на бумаге.

Игра состоится 21 августа, начало в 21:00.

Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Andromed
проти Панатінаїкоса теж були фаворитами, а у підсумку програли, так що коєфіціенти у футбол не грають
Ответить
+2
