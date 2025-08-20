Дмитрий РИЗНЫК: «Лига конференций? Знаем, что есть такой турнир»
Вратарь надеется, что команда выйдет в групповой этап
Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык перед матчем квалификации Лиги конференций против Серветта отметил, что команда привыкла играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
– Дмитрий, для «Шахтера» играть в Лиге конференций – это в какой-то степени новый опыт. Как вы оцениваете турнир и следили ли за ним в течение последних лет?
– Знаю, что есть такой турнир. Мы играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы немного, потому для нас это новый этап. Это также турнир под эгидой УЕФА, это для нас как еврокубки, поэтому у нас нет права туда не попасть.
– Какие слабые стороны можете выделить в Серветте?
– «Серветт» – очень хорошая команда. Смотрели нарезки предыдущих игр, и могу сказать, что это очень серьезная команда. Мы серьезно настраиваемся и ждем завтра тяжелого противостояния.
– Сейчас ваша команда является большим фаворитом в этой паре. Как на вас влияет то, что от Шахтера такие высокие ожидания в этой Лиге конференций?
– Смотрите, это футбол: мы можем быть фаворитами на бумаге, но нужно выходить и доказывать это на футбольном поле. Потому что там все решается – не на бумаге.
Игра состоится 21 августа, начало в 21:00.
