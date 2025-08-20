Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня
Другие новости
20 августа 2025, 19:37 | Обновлено 20 августа 2025, 19:42
7
0

Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня

В рамках партнерства клуб уже получил комплект новой экипировки для юных игроков

20 августа 2025, 19:37 | Обновлено 20 августа 2025, 19:42
7
0
Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня

Благотворительный фонд Favbet Foundation продолжает поддерживать развитие детского и любительского спорта в Украине. Новым партнером стал футбольный клуб «Олимп» из Ирпеня — стороны подписали меморандум о сотрудничестве в начале июля.

В рамках партнерства клуб уже получил комплект новой экипировки для юных игроков. В дальнейшем фонд будет способствовать развитию спортивной инфраструктуры и поддерживать участие воспитанников клуба в соревнованиях различного уровня.

«Мы всегда рады поддерживать те команды, которые работают с детьми на местах и формируют культуру спорта снизу. Для нас важно, чтобы дети в каждом городе и поселке имели доступ к качественным тренировкам, чувствовали поддержку и имели мотивацию оставаться в спорте», — отмечают в Favbet Foundation.


Фото: ФК «Олимп»

Футбольный клуб «Олимп» уже более 7 лет работает в Ирпене и воспитывает детей всех возрастных категорий. Команды клуба принимают участие в соревнованиях как городского, так и всеукраинского и международного уровня. Сейчас в клубе тренируется более 200 воспитанников, а руководство активно работает над расширением тренировочной базы и привлечением новых игроков.

Поддержка «Олимпа» — часть системной и долгосрочной программы Favbet Foundation, направленной на развитие массового футбола. Сегодня фонд поддерживает секции для детей военнослужащих и ВПЛ на базе Центра физического здоровья «Спорт для всех». В июне в Киеве также состоялся всеукраинский турнир Favbet Foundation Cup, который объединил 8 команд из разных регионов страны.

По теме:
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. Зачинатель фандвижения Белой Церкви погиб под Бахмутом
Склоним головы. Воспитанник Карпат погиб на Курщине
футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек Динамо: «Немного отошли от Пафоса. Чувствуем себя лучше»
Футбол | 20 августа 2025, 19:31 0
Хавбек Динамо: «Немного отошли от Пафоса. Чувствуем себя лучше»
Хавбек Динамо: «Немного отошли от Пафоса. Чувствуем себя лучше»

Пихаленок дал комментарий перед матчем еврокубка

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19 августа 2025, 21:31 13
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу

«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»

В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20.08.2025, 08:10
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Футбол | 20.08.2025, 15:40
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола
Футбол | 19.08.2025, 20:36
Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола
Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 44
Другие виды
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем