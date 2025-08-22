Жирона осталась без основного вратаря. «Это момент Крапивцова»

По информации авторитетного ресурса AS, наставник Мичел спокойно воспринял факт ошибок и удаления основного вратаря Пауло Гассаниги, который получил красную карточку в игре первого тура Ла Лиги.

Статью о проблемах с вратарем назвали «Момент Крапивцова».

Сообщается, что украинец Владислав Крапивцов своей игрой и работой на тренировках успокоил тренера, который полностью уверен в 20-летнем вратаре и не видит проблем в отсутствии Гассаниги.

Именно Владислав в воскресенье выйдет в основе на матч чемпионата Испании против Вильярреала.