Кубок Либертадорес
20 августа 2025, 14:44 |
67
0

Нападающий Велес Сарсфилд встал в один ряд с Тевесом и Неймаром

Молодой аргентинский футболист забил уже 5 голов в КУ Либертадорес

20 августа 2025, 14:44 |
67
0
Нападающий Велес Сарсфилд встал в один ряд с Тевесом и Неймаром
Getty Images/Global Images Ukraine. Магер Каррисо

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес аргентинский «Велес Сарсфилд» победил бразильскую «Форталезу» со счетом 2:0.

Победный мяч забил 19-летний форвард хозяев Магер Каррисо. Молодой игрок «Велес Сарсфилд» имеет уже в своем активе 5 голов в нынешнем розыгрыше соревнования.

Магер Каррисо стал лишь шестым игроком до 20 лет в XXI веке, который забил 5 голов в Кубке Либертадорес.

Игроки, которые в возрасте до 20 лет забили 5 голов в Кубке Либертадорес

  • Хулио Гонсалес (Парагвай, 2001)
  • Карлос Тевес (Аргентина, 2003)
  • Хамес Родригес (Колумбия, 2010)
  • Неймар (Бразилия, 2011)
  • Кайо Жорже (Бразилия, 2020)
  • Магер Каррисо (Аргентина, 2025)
