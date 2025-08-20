Нападающий Велес Сарсфилд встал в один ряд с Тевесом и Неймаром
Молодой аргентинский футболист забил уже 5 голов в КУ Либертадорес
В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес аргентинский «Велес Сарсфилд» победил бразильскую «Форталезу» со счетом 2:0.
Победный мяч забил 19-летний форвард хозяев Магер Каррисо. Молодой игрок «Велес Сарсфилд» имеет уже в своем активе 5 голов в нынешнем розыгрыше соревнования.
Магер Каррисо стал лишь шестым игроком до 20 лет в XXI веке, который забил 5 голов в Кубке Либертадорес.
Игроки, которые в возрасте до 20 лет забили 5 голов в Кубке Либертадорес
- Хулио Гонсалес (Парагвай, 2001)
- Карлос Тевес (Аргентина, 2003)
- Хамес Родригес (Колумбия, 2010)
- Неймар (Бразилия, 2011)
- Кайо Жорже (Бразилия, 2020)
- Магер Каррисо (Аргентина, 2025)
20 - Jugadores que anotaron cinco goles en una CONMEBOL Libertadores del siglo XXI antes de cumplir 20 años:— OptaJavier (@OptaJavier) August 20, 2025
🇵🇾 Julio González (2001)
🇦🇷 Carlos Tevez (2003)
🇨🇴 James Rodríguez (2010)
🇧🇷 Neymar (2011)
🇧🇷 Kaio Jorge (2020)
🇦🇷 Maher Carrizo (2025) 🆕
