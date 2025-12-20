ФОТО. Нападающий Ливерпуля получил особенный подарок от Неймара
Жест Неймара, который запомнится Экитике навсегда
Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил особенный подарок от Неймара, который стал для него символом сбывшейся мечты.
Еще в августе Экитике опубликовал в своем приватном Instagram видео, на котором он смотрит хайлайты Неймара — футболиста, вдохновившего его на профессиональную карьеру. Тогда это выглядело как обычный жест восхищения кумиром.
Спустя несколько месяцев история получила неожиданное продолжение. Неймар лично отправил французскому форварду подписанную футболку «Сантоса», продемонстрировав уважение и внимание к молодому игроку.
Этот жест стал ярким примером того, как легенды современного футбола влияют на новое поколение — не только на поле, но и за его пределами. Для Экитике путь от просмотра хайлайтов до признания со стороны своего футбольного идола стал моментом, который он запомнит на всю жизнь.
