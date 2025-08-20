Где смотреть матч квалификации Лиги конференций Полесье – Фиорентина
Матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится 21 августа в 21:00 по Киеву
В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».
Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Флоренция.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис Kyivstar TV.
