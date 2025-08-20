Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч квалификации Лиги конференций Полесье – Фиорентина
Лига конференций
20 августа 2025, 13:57 | Обновлено 20 августа 2025, 13:58
281
0

Где смотреть матч квалификации Лиги конференций Полесье – Фиорентина

Матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится 21 августа в 21:00 по Киеву

20 августа 2025, 13:57 | Обновлено 20 августа 2025, 13:58
281
0
Где смотреть матч квалификации Лиги конференций Полесье – Фиорентина
Коллаж Sport.ua

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Флоренция.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис Kyivstar TV.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Левски – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Экс-игрок Фиорентины расхвалил Полесье: «До войны футбол развивался»
Андерлехт – АЕК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Футбол | 19 августа 2025, 16:05 29
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон

Алексей Сливченко убежден, что уже этим летом вингер «горняков» должен уехать покорять АПЛ

Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20 августа 2025, 07:42 3
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»

Промоутер – о Мозесе Итауме

Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Форвард сборной Украины пропустит старт чемпионата из-за травмы
Футбол | 20.08.2025, 14:37
Форвард сборной Украины пропустит старт чемпионата из-за травмы
Форвард сборной Украины пропустит старт чемпионата из-за травмы
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
Футбол | 20.08.2025, 08:58
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55
Бокс
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 13
Футбол
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 20
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем