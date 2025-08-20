«История надуманная». Агент Рабьо обвинил Марсель во лжи

Агент футболиста Адриена Рабьо, Ромуальд Палао, заступился за своего подопечного после официального заявления «Марселя».

Французский клуб отстранил Адриена вместе с партнером Джонатаном Роу после стычки в раздевалке по завершении матча с «Ренном» (0:1).

За свои действия Рабьо получил наказание от клуба – он был выставлен на трансфер.

«Во-первых, нужно задать вопрос самому клубу относительно этой ситуации. Во-вторых, я считаю, что ближайшие дни или недели могут дать нам конкретные факты, которые подтвердят ту или иную версию. Но да, касательно того, что сообщил клуб, у нас есть сомнения.

Нельзя говорить иначе. То, что произошло в раздевалке, произошло в раздевалке. Но когда клуб утверждает, что игрок якобы изменил своё поведение после Нидерландов – это неправда, это полная ложь.

Так что действительно, эта история немного надуманная. И используют эпизод в пятницу, чтобы убрать Адриена. Почему? Я не знаю. Нужно спросить у них, нужно им задать этот вопрос.

Я сам имею больше чем дружеские отношения, семья Рабьо имеет больше чем дружеские отношения с руководством клуба. Это полное недоразумение. Что ещё я могу сказать? Клуб должен объяснить, действительно ли они рассматривают другого игрока», – сказал Палао.