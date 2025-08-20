«История надуманная». Агент Рабьо обвинил Марсель во лжи
Ромуальд Палао защитил своего подопечного после скандального заявления клуба
Агент футболиста Адриена Рабьо, Ромуальд Палао, заступился за своего подопечного после официального заявления «Марселя».
Французский клуб отстранил Адриена вместе с партнером Джонатаном Роу после стычки в раздевалке по завершении матча с «Ренном» (0:1).
За свои действия Рабьо получил наказание от клуба – он был выставлен на трансфер.
«Во-первых, нужно задать вопрос самому клубу относительно этой ситуации. Во-вторых, я считаю, что ближайшие дни или недели могут дать нам конкретные факты, которые подтвердят ту или иную версию. Но да, касательно того, что сообщил клуб, у нас есть сомнения.
Нельзя говорить иначе. То, что произошло в раздевалке, произошло в раздевалке. Но когда клуб утверждает, что игрок якобы изменил своё поведение после Нидерландов – это неправда, это полная ложь.
Так что действительно, эта история немного надуманная. И используют эпизод в пятницу, чтобы убрать Адриена. Почему? Я не знаю. Нужно спросить у них, нужно им задать этот вопрос.
Я сам имею больше чем дружеские отношения, семья Рабьо имеет больше чем дружеские отношения с руководством клуба. Это полное недоразумение. Что ещё я могу сказать? Клуб должен объяснить, действительно ли они рассматривают другого игрока», – сказал Палао.
