Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «История надуманная». Агент Рабьо обвинил Марсель во лжи
Франция
20 августа 2025, 11:51 | Обновлено 20 августа 2025, 11:55
135
0

«История надуманная». Агент Рабьо обвинил Марсель во лжи

Ромуальд Палао защитил своего подопечного после скандального заявления клуба

20 августа 2025, 11:51 | Обновлено 20 августа 2025, 11:55
135
0
«История надуманная». Агент Рабьо обвинил Марсель во лжи
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Агент футболиста Адриена Рабьо, Ромуальд Палао, заступился за своего подопечного после официального заявления «Марселя».

Французский клуб отстранил Адриена вместе с партнером Джонатаном Роу после стычки в раздевалке по завершении матча с «Ренном» (0:1).

За свои действия Рабьо получил наказание от клуба – он был выставлен на трансфер.

«Во-первых, нужно задать вопрос самому клубу относительно этой ситуации. Во-вторых, я считаю, что ближайшие дни или недели могут дать нам конкретные факты, которые подтвердят ту или иную версию. Но да, касательно того, что сообщил клуб, у нас есть сомнения.

Нельзя говорить иначе. То, что произошло в раздевалке, произошло в раздевалке. Но когда клуб утверждает, что игрок якобы изменил своё поведение после Нидерландов – это неправда, это полная ложь.

Так что действительно, эта история немного надуманная. И используют эпизод в пятницу, чтобы убрать Адриена. Почему? Я не знаю. Нужно спросить у них, нужно им задать этот вопрос.

Я сам имею больше чем дружеские отношения, семья Рабьо имеет больше чем дружеские отношения с руководством клуба. Это полное недоразумение. Что ещё я могу сказать? Клуб должен объяснить, действительно ли они рассматривают другого игрока», – сказал Палао.

По теме:
Дебютант УПЛ нацелился на 21-летнего форварда из чемпионата Франции
Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Впервые в топ-5 лиге в основе клуба вышли 11 игроков, рожденных в XXI веке
Марсель Лига 1 (Франция) драка чемпионат Франции по футболу Адриен Рабьо Джонатан Роу футбольные агенты
Андрей Витренко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола
Футбол | 19 августа 2025, 20:36 9
Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола
Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола

Причина отстранения Диалло, Сироты и Рамиреса неизвестны

Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20 августа 2025, 05:55 24
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах

Александр Роспутько сбежал в россию

Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Футбол | 19.08.2025, 12:31
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Наставник Эпицентра рассказал, почему решил подписать игрока Динамо
Футбол | 20.08.2025, 11:17
Наставник Эпицентра рассказал, почему решил подписать игрока Динамо
Наставник Эпицентра рассказал, почему решил подписать игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 42
Другие виды
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 42
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 4
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 12
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 89
Футбол
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем