Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Французский клуб выставил Адриена Рабьо и Джонатана Роу на трансфер
Французский клуб «Марсель» опубликовал официальный пресс-релиз после отстранения от команды футболистов Адриена Рабьо и Джонатана Роу.
Оба игрока устроили конфликт в раздевалке после матча первого тура Лиги 1, за что были наказаны клубом.
Руководство «олимпийцев» оперативно отреагировало на скандал и приняло решение выставить обоих футболистов на трансферный рынок.
Заявление «Марселя» после скандала в раздевалке:
«Олимпик Марсель» сообщает, что Адриен Рабьо и Джонатан Роу были внесены клубом в список трансферов.
Такое решение было принято из-за неприемлемого поведения футболистов в раздевалке после матча против «Стад Ренн», по согласованию с тренерским штабом и в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба.
О решении клуб сообщил обоим игрокам в понедельник».
