Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке

Французский клуб «Марсель» опубликовал официальный пресс-релиз после отстранения от команды футболистов Адриена Рабьо и Джонатана Роу.

Оба игрока устроили конфликт в раздевалке после матча первого тура Лиги 1, за что были наказаны клубом.

Руководство «олимпийцев» оперативно отреагировало на скандал и приняло решение выставить обоих футболистов на трансферный рынок.

Заявление «Марселя» после скандала в раздевалке:

«Олимпик Марсель» сообщает, что Адриен Рабьо и Джонатан Роу были внесены клубом в список трансферов.

Такое решение было принято из-за неприемлемого поведения футболистов в раздевалке после матча против «Стад Ренн», по согласованию с тренерским штабом и в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба.

О решении клуб сообщил обоим игрокам в понедельник».