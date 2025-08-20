Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Франция
20 августа 2025, 08:29 | Обновлено 20 августа 2025, 08:30
Французский клуб выставил Адриена Рабьо и Джонатана Роу на трансфер

Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский клуб «Марсель» опубликовал официальный пресс-релиз после отстранения от команды футболистов Адриена Рабьо и Джонатана Роу.

Оба игрока устроили конфликт в раздевалке после матча первого тура Лиги 1, за что были наказаны клубом.

Руководство «олимпийцев» оперативно отреагировало на скандал и приняло решение выставить обоих футболистов на трансферный рынок.

Заявление «Марселя» после скандала в раздевалке:

«Олимпик Марсель» сообщает, что Адриен Рабьо и Джонатан Роу были внесены клубом в список трансферов.

Такое решение было принято из-за неприемлемого поведения футболистов в раздевалке после матча против «Стад Ренн», по согласованию с тренерским штабом и в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба.

О решении клуб сообщил обоим игрокам в понедельник».

По теме:
Впервые в топ-5 лиге в основе клуба вышли 11 игроков, рожденных в XXI веке
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
АПЛ полностью разорвала трансферный рынок лета 2025 года
Марсель Лига 1 (Франция) драка чемпионат Франции по футболу Адриен Рабьо Роберто Де Дзерби Джонатан Роу
Андрей Витренко Источник: ФК Марсель
ivankondrat96
Жорстко. Але мабуть справедливо
Ответить
0
